Küçükçekmece'de Bilim Şenliği Coşkusu

Küçükçekmece'de Bilim Coşkusu Yaşandı

Küçükçekmece'de, bilimin büyüleyici evrenine adım atma fırsatı sunan bir etkinlik gerçekleştirildi. "Küçükçekmece Bilimin İzinde Şenleniyor" projesi, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çerçevesinde hayata geçirildi.

Bilim Etkinliği Detayları

Fevzi Çakmak Etkinlik Meydanı'nda düzenlenen bu etkinlik, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ve TÜBİTAK desteğiyle gerçekleşti. Projenin amacı, bilim kültürünü yaygınlaştırmak, bilimsel bilgiyi toplumla buluşturmak ve her yaştan birey için bilimi cazip hale getirmek.

Etkinlikten Tüm Yaş Grupları Faydalandı

Etkinlikte, 54 bilimsel atölye, 25 bilimsel etkinlik, 3 bilim sergisi, 5 bilim yarışması ve 4 bilim semineri gibi zengin içerikler sunuldu. Bu etkinlikler, hem öğrencilere hem de yetişkinlere ücretsiz olarak sunuldu. Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra bilimsel uygulamalarla da tanışma fırsatı buldular.

Ayrım Gözetmeyen Bilim Yaklaşımı

Proje, özel eğitim öğrencileri de dahil olmak üzere her yaştan bireye bilimsel çalışmalara katılma fırsatı sundu. Katılımcılar, "doğrudan yaparak ve yaşayarak öğrenme" yaklaşımıyla bilimi günlük hayatlarında nasıl uygulayabileceklerini deneyimlediler.

Bilim Kültürüne Katkı

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, şenliğin topluma bilim kültürünü kazandırmak ve genç nesillere bilimi sevdirmek amacıyla önemli bir adım olduğunu vurguladı. Bu tür etkinliklerin fırsat eşitliğine katkı sağladığını ve bilimsel bilgilerin geniş kitlelere ulaşmasını sağladığını belirtti.

Bilim, teknoloji ve eğlencenin bir araya geldiği bu etkinlik, bugün sona erdi.

ÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında "Küçükçekmece Bilimin İzinde Şenleniyor" Projesi gerçekleştirildi. Küçükçekmece Fevzi Çakmak Etkinlik Meydanı'ndaki bilim etkinliği, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ve TÜBİTAK'ın desteğiyle düzenlendi.

ÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında "Küçükçekmece Bilimin İzinde Şenleniyor" Projesi gerçekleştirildi. Küçükçekmece Fevzi Çakmak Etkinlik Meydanı'ndaki bilim etkinliği, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ve TÜBİTAK'ın desteğiyle düzenlendi.

ÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında "Küçükçekmece Bilimin İzinde Şenleniyor" Projesi gerçekleştirildi. Küçükçekmece Fevzi Çakmak Etkinlik Meydanı'ndaki bilim etkinliği, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ve TÜBİTAK'ın desteğiyle düzenlendi.

ÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında "Küçükçekmece Bilimin İzinde Şenleniyor" Projesi gerçekleştirildi. Küçükçekmece Fevzi Çakmak Etkinlik Meydanı'ndaki bilim etkinliği, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ve TÜBİTAK'ın desteğiyle düzenlendi.

ÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında "Küçükçekmece Bilimin İzinde Şenleniyor" Projesi gerçekleştirildi. Küçükçekmece Fevzi Çakmak Etkinlik Meydanı'ndaki bilim etkinliği, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ve TÜBİTAK'ın desteğiyle düzenlendi.

ÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında "Küçükçekmece Bilimin İzinde Şenleniyor" Projesi gerçekleştirildi. Küçükçekmece Fevzi Çakmak Etkinlik Meydanı'ndaki bilim etkinliği, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ve TÜBİTAK'ın desteğiyle düzenlendi.