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Küçükçekmece'de Çatlak Kolonlu Apartman İncelendi

Küçükçekmece'de çatlayan kolonları olan 5 katlı bina, 6 kişilik heyet tarafından incelendi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 15:31
Küçükçekmece'de Çatlak Kolonlu Apartman İncelendi

Küçükçekmece'de Heyet İncelemeleri Devam Ediyor

Küçükçekmece ilçesinde, Kemalpaşa Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde yer alan, 1970'li yıllarda inşa edilmiş 5 katlı bir apartman, kolonlarındaki çatlaklar nedeniyle 6 kişilik bir heyet tarafından incelendi.

Heyetin İnceleme Süreci

Bölgedeki sakinlerin yaptığı ihbar üzerine, Küçükçekmece Belediyesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi uzmanlarından oluşan heyet, çatlakların oluştuğu kolonlarda detaylı incelemelerde bulunmuştur.

Gelecekteki Adımlar

Belediye yetkilileri, inceleme sonucunda taşıyıcı kolonlardaki çatlakların binanın genel yapısını tehdit edip etmediğine dair bir rapor hazırlayarak gerekli önlemler alacaklardır.

Küçükçekmece'de, kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı apartmanda, 6 kişilik bir heyet tarafından...

Küçükçekmece'de, kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı apartmanda, 6 kişilik bir heyet tarafından inceleme yapıldı. Kemalpaşa Mahallesi Bağlar Caddesi'nde 1970'li yıllarda yapılan 5 katlı binanın kolonlarında çatlak oluştu. İhbar üzerine, bölgeye Küçükçekmece Belediyesi ile İstanbul Aydın Üniversitesinden oluşan 6 kişilik heyet geldi. Heyet, üzerinde çatlaklar bulunan kolonlarda incelemelerde yaptı.

Küçükçekmece'de, kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı apartmanda, 6 kişilik bir heyet tarafından...

Küçükçekmece'de, kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı apartmanda, 6 kişilik bir heyet tarafından inceleme yapıldı. Kemalpaşa Mahallesi Bağlar Caddesi'nde 1970'li yıllarda yapılan 5 katlı binanın kolonlarında çatlak oluştu. İhbar üzerine, bölgeye Küçükçekmece Belediyesi ile İstanbul Aydın Üniversitesinden oluşan 6 kişilik heyet geldi. Heyet, üzerinde çatlaklar bulunan kolonlarda incelemelerde yaptı.

Küçükçekmece'de, kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı apartmanda, 6 kişilik bir heyet tarafından...

Küçükçekmece'de, kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı apartmanda, 6 kişilik bir heyet tarafından inceleme yapıldı. Kemalpaşa Mahallesi Bağlar Caddesi'nde 1970'li yıllarda yapılan 5 katlı binanın kolonlarında çatlak oluştu. İhbar üzerine, bölgeye Küçükçekmece Belediyesi ile İstanbul Aydın Üniversitesinden oluşan 6 kişilik heyet geldi. Heyet, üzerinde çatlaklar bulunan kolonlarda incelemelerde yaptı.

Küçükçekmece'de, kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı apartmanda, 6 kişilik bir heyet tarafından...

Küçükçekmece'de, kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı apartmanda, 6 kişilik bir heyet tarafından inceleme yapıldı. Kemalpaşa Mahallesi Bağlar Caddesi'nde 1970'li yıllarda yapılan 5 katlı binanın kolonlarında çatlak oluştu. İhbar üzerine, bölgeye Küçükçekmece Belediyesi ile İstanbul Aydın Üniversitesinden oluşan 6 kişilik heyet geldi. Heyet, üzerinde çatlaklar bulunan kolonlarda incelemelerde yaptı.

Küçükçekmece'de, kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı apartmanda, 6 kişilik bir heyet tarafından...

Küçükçekmece'de, kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı apartmanda, 6 kişilik bir heyet tarafından inceleme yapıldı. Kemalpaşa Mahallesi Bağlar Caddesi'nde 1970'li yıllarda yapılan 5 katlı binanın kolonlarında çatlak oluştu. İhbar üzerine, bölgeye Küçükçekmece Belediyesi ile İstanbul Aydın Üniversitesinden oluşan 6 kişilik heyet geldi. Heyet, üzerinde çatlaklar bulunan kolonlarda incelemelerde yaptı.

Küçükçekmece'de, kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı apartmanda, 6 kişilik bir heyet tarafından...

Küçükçekmece'de, kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı apartmanda, 6 kişilik bir heyet tarafından inceleme yapıldı. Kemalpaşa Mahallesi Bağlar Caddesi'nde 1970'li yıllarda yapılan 5 katlı binanın kolonlarında çatlak oluştu. İhbar üzerine, bölgeye Küçükçekmece Belediyesi ile İstanbul Aydın Üniversitesinden oluşan 6 kişilik heyet geldi. Heyet, üzerinde çatlaklar bulunan kolonlarda incelemelerde yaptı.

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