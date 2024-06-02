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Küçükçekmece'de dehşet! Bina çöktü, enkaz altında kalanlar var!

İstanbul Küçükçekmece'de Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan bir bina bilinmeyen bir sebeple çöktü. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlk belirlemelere göre enkazdan yaralı olarak bir kişi çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 02.06.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 11:22
Küçükçekmece'de dehşet! Bina çöktü, enkaz altında kalanlar var!

Küçükçekmece'de Bina Çöktü: 2'si Ağır, 7 Yaralı!

Bugün sabah saat 08.40 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olayda 2'si ağır, 9 kişi yaralandı.

Bina çökmeden önce park halinde olan araçların üzerine yıkıldı ve yoldan geçen bir belediye otobüsünde de hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Zemin +3 katlı bina kendiliğinden çöktü. 2'si ağır, 7 kişi yaralı olarak çıkartıldı, kurtarma çalışmaları devam ediyor. 2 kişinin daha göçük altında olduğu söyleniyor. Bize ulaşan ölü tespiti ve ihbarı yok. Bina 1988 yapımı, çökmeyle ilgili şuanda tespit edilen bir neden yok. Adli ve idari süreç devam edecek."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bu sabah İstanbul Küçükçekmece’de bir binada meydana gelen göçükte saat 09.35 itibariyle 7 yaralı olduğunu tespit ettik. 5 yaralı hastaneye nakledildi, 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirttiler. Olay yerine 15 Ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirilmiştir. Olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

CNN TÜRK Muhabiri Ümit Uzun, olay yerinden yaptığı canlı yayında "Enkaz altında kalanlar var. Şu anda ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor. Enkaz altında sesler geldiği yönünde bilgiler var." dedi.

bina

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "02.06.2024 Pazar günü saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Mimar Nihat Şen ise Küçükçekmece'de yaşanan bu acı olayla ilgili şunları söyledi: "Beklediğimiz bir Marmara depremi var. Her bir sarsıntı eski binalara yük getirir. Bizler görmeyebiliriz. Her bir sarsıntı tahribatları daha ileri getirebilir. Belki bu bina da daha önceden hasar gördü. 2000 yılı öncesi binaların kontrollerinin yapılması gerekiyor. Candan daha önemli bir şey yok. 6 Şubat'ta 50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Önlemlerimizi daha önce almalıydık."

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