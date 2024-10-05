Küçükçekmece'de Doğal Gaz Sızıntısı Sebebiyle Acil Çalışmalar Başlatıldı

Küçükçekmece'deki Doğal Gaz Kaçağına Müdahale

Küçükçekmece ilçesinde, Sultan Murat Mahallesi'nde bulunan Sultan Murat Caddesi'nde tespit edilen doğal gaz kaçağı nedeniyle acil durum çalışmaları başlatıldı.

Olayın Gelişimi

Alınan bilgilere göre, cadde üzerinde yoğun bir gaz kokusu hisseden vatandaşlar hemen yangın güvenliği ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde doğal gaz sızıntısını tespit etti.

İGDAŞ ve İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

Durumun ciddiyeti üzerine itfaiye personeli, İGDAŞ yetkililerine haber verdi. Hızla olay yerine intikal eden İGDAŞ ekipleri, alınan tedbirler çerçevesinde caddeyi trafiğe kapatıp, bölgede doğal gaz akışını durdurdu.

Sonrasında, bölgedeki güvenlik önlemleri artırılarak, iş makineleri ile kazı çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesi sayesinde olası bir tehlike bertaraf edilmiş oldu.

Sonuç ve Gelecek Adımlar

Çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde yeniden trafiğe açılacak ve vatandaşların güvenliği sağlanacaktır. İGDAŞ, gerekli onarım işlemlerinin yapılmasının ardından durumu kontrol altında tutacaktır.