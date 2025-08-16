DOLAR
Küçükçekmece'de Erbain Merasimi: Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

Küçükçekmece'de Erbain Merasimi nedeniyle Halkalı'da bugün 19.00'dan ve yarın 06.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 16:22
Küçükçekmece'de Erbain Merasimi: Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

Küçükçekmece'de Erbain Merasimi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Halkalı Merkez Mahallesi'nde, Hz. Hüseyin ve Kerbela Şehitlerini anma amacıyla düzenlenecek Erbain Merasimi nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapatılacağı duyuruldu. Etkinlik, yarın 14.30 ile 17.00 saatleri arasında Halkalı Merkez Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Emniyet duyurusu ve kapanış saatleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, etkinlik nedeniyle trafik düzenlemesi uygulanacağı belirtildi. Buna göre, bugün saat 19.00'dan itibaren şu güzergahlarda ulaşım kısıtlanacak:

Halkalı Merkez Mahallesi Fatih Caddesi bağlantı yolları, Fatih Caddesi'nden Şengül Sokak dahil Abay Caddesi üzerinde bulunan Zeynebiye Caddesi'ne çıkan bütün sokak kesişimleri, Şengül Sokak'ın Kestane Sokak ve İnci Sokak ile kesişimleri, Yeşilırmak Sokak'ın Kahraman Sokak, Üzümlü Sokak, 1221 Sokak, Dut Sokak, Köknar Sokak, Erikli Sokak kesişimleri.

Ufuk Sokak'ın İdrispaşa Caddesi kesişimi, Ufuk Sokak'ın Öznur Sokak, Gazi Sokak, Limon Sokak ile Karaağaç Sokak kesişimleri; Umut Sokak'ın Arzu Sokak ve Meltem Sokak kesişimleri; Özge ve Şengül sokakların Zeynebiye Caddesi kesişimleri; Zeynebiye Caddesi'ne bağlantı yolları; Köknar Sokak'ın bağlantı kısımlarının Fulya Sokak'a bağlantı yolları ile Fidan Sokak ve Faydalı Sokak'ın bağlantı kısımlarında da trafik akışı sağlanamayacağı bildirildi.

Yarın sabah başlayacak kapanışlar

Açıklamada ayrıca, yarın saat 06.00'dan itibaren aşağıdaki noktaların trafiğe kapatılacağı kaydedildi:

Dereboyu Caddesi ile Fatih Caddesi kesişimi, Başaran Sokak'ın Fatih Caddesi'ne çıkışı, Fatih Caddesi'nin Tuna Caddesi kesişimi, Fatih Caddesi'nin Başaran Sokak kesişimi, Fatih Caddesi'nin Kızılay Sokak'ın Mehmet Akif Bulvarı'na çıkış kısmı, 1239. Sokak'ın Mehmet Akif Bulvarı'na çıkış kısımları, Fulya Sokak'ın Fatih Caddesi ile Orhan Gazi Sokak arasında kalan kısmı trafiğe kapatılacaktır.

Vatandaşların ulaşım planlarını bu düzenlemeye göre yapmaları ve yetkililerin uyarılarına uymaları istendi.

