Küçükçekmece'de Freni Tutmayan Taksi Duvarda Asılı Kaldı

Küçükçekmece'de Kontrolsüz Taksi Kaza Yaptı

Küçükçekmece'de, freni tutmayan bir taksi, iki bina arasında asılı kaldı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Sakızağacı Sokak'ta meydana geldi. Serdar Polat'ın kullandığı 34 TAL 40 plakalı taksi, yokuş aşağı seyrederken freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

Olay Anı ve Müdahale

Kontrolden çıkan araç, iki bina arasındaki boş alanın duvarında asılı kaldı. Olayın hemen ardından ihbar üzerine polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, duvarda asılı kalan taksi çekici yardımıyla kaldırıldı.

Taksi Şoförünün Açıklamaları

Taksi şoförü Serdar Polat, yaşadığı kazanın detaylarını şu sözlerle aktardı: "Yokuştaydım, önümde bir servis aracı vardı. O hareket etti, ben de ilerlemeye başladım ama fren tutmadı ve buraya uçtum." Kazada şans eseri yaralanan olmadı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Küçükçekmece'de freninin tutmaması sonucu kontrolden çıkan taksi, iki bina arasındaki duvarda asılı kaldı.

Küçükçekmece'de freninin tutmaması sonucu kontrolden çıkan taksi, iki bina arasındaki duvarda asılı kaldı.