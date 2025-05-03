Küçükçekmece'de Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Küçükçekmece'de Hırsızlık Olayı Güvenlik Kamerasında

Küçükçekmece'de bulunan bir binada, sabah saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İnönü Mahallesi Kale Sokak'ta gerçekleşen olayda, şüpheli kişi binaya giriş yaptı.

Olayın Detayları

Hırsız, önce alt kata inerek burada bulunan deprem çantasını aldı. Ardından, binanın üst katına çıkan şüpheli, burada bir süre bekledikten sonra tekrar giriş katına inerek, oradaki bisikleti de çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan bu hırsızlık anı, binanın güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

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