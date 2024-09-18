Küçükçekmece'de Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Küçükçekmece'de gerçekleştirilen bir operasyon kapsamında, 210 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyon Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarını önlemek amacıyla İnönü Mahallesi'nde çalışmalarına hız verdi. Ekipler, kaçakçılık yaptığı belirlenen M.K. ve H.K. isimli iki şüpheliyi takibe aldı.

Ele Geçirilenler

Şüphelilerin belirlenen adrese girerken durdurulması sonucunda, ellerinde bulunan poşetlerde ve torbalarda toplamda 175 kaçak cep telefonu bulundu. Ayrıca, yapılan aramalarda evlerinde ve iş yerlerinde 35 kaçak telefon ile 87 şarj aleti başlığı daha ele geçirildi.

Hukuki Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki kişi, çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.