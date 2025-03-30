Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: 17 Yaşındaki Genç Yaralandı

Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: Genç Yaralandı

Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı kavga, 17 yaşındaki Y.A.'nın yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay, Sultan Murat Caddesi'nde, Y.A. ile kimliği belirsiz bir kişi arasında gerçekleşen tartışmanın büyümesiyle patlak verdi.

Henüz neden çıktığı belirlenemeyen tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şüpheli, Y.A.'yı bacağından vurdu. Olayın hemen ardından ihbarda bulunuldu ve polisi ile sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralanan Y.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmalar devam ederken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.