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Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: 4 Şüpheli Yakalandı

Küçükçekmece'de meydana gelen silahlı kavgada 4 şüpheli gözaltına alındı. İki kişi yaralandı ve olay çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 17:13
Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: 4 Şüpheli Yakalandı

Küçükçekmece'de Silahlı Kavgada Yaralılar ve Gözaltılar

Küçükçekmece'de, Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi'nde iki grup arasında çıkan bir silahlı kavga sonucunda iki kişi yaralandı. Olay, henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı ve taraflar uzun namlulu silahlarla birbirlerine ateş açtı.

Olayın hemen ardından, polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine hızla bölgeye sevk edildi. Yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, olay yerinde iki şüpheliyi uzun namlulu silahlarla birlikte gözaltına aldı. Ekiplerin detaylı çalışmaları neticesinde, kaçan iki şüpheli de kısa süre içerisinde yakalandı.

Ayrıca, silahlı saldırı anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Bu görüntüler, olayın dehşetini gözler önüne serdi.

Küçükçekmece'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına...

Küçükçekmece'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına...

Küçükçekmece'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

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