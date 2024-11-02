Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti, Baba Suçluların Yakalanmasını İstiyor

Küçükçekmece'de Trajik Olay

Küçükçekmece'de, bir silahlı çatışma sırasında yoldan geçerken vurulan genç yaşamını yitirdi. Olay, Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi'nde meydana geldi.

Baba Tanju Mutluay'ın Açıklamaları

Muhammed Mutluay'ın babası Tanju Mutluay, yaptığı açıklamada oğlunun başına isabet eden kurşunla ağır yaralandığını ve beyninin öldüğünü belirtti. "Oğlumun beyin ölümü gerçekleşti. Belki Allah bana onu bağışlar diye bekliyorum. Yetkililerden bir an önce suçluların bulunmasını, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Arkadaşının Anıları

Olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Hüseyin Yiğit, silahlı çatışmaya tanık olduklarını ve olay anında büyük bir korku yaşandığını dile getirdi. Yiğit, "Bağlar Caddesi'nde seyir halindeyken 3 kez silah sesi duydum. Kurşunlardan biri aracımıza isabet etti ve arkadaşımın beynine denk geldi." dedi.

Düğün Fotoğrafçısı Muhammed

Muhammed Mutluay’ın 19 yaşında olduğunu ve düğün fotoğrafçılığı yaptığını belirten Yiğit, "İnsanları mutlu etmek için uğraşıyordu ama kendisi mutlu olamadı. Bu olayın failleri bulunacak, polislerin çalışmaları var." ifadeleriyle suçluların yakalanacağına inandığını dile getirdi.