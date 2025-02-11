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Küçükçekmece'de Sitenin Sauna Bölümünde Yangın Söndürüldü

Küçükçekmece'de bulunan bir sitede sauna kısmında çıkan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 17:26
Küçükçekmece'de Sitenin Sauna Bölümünde Yangın Söndürüldü

Küçükçekmece'de Sauna Yangını Kontrol Altına Alındı

Küçükçekmece, Atakent Mahallesi'nde yer alan bir sitenin sauna bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın ardından site görevlileri durumu hemen bildirdi ve bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

İtfaiye ekipleri, duruma müdahale ederek yangını kısa bir süre içinde kontrol altına almayı başardı. Yangın sırasında saunada kimsenin bulunmaması, olası bir facianın önüne geçmiş oldu.

Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının saunada neden olduğu hasar tespit edilirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

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