Küçükçekmece'de Sömestr Etkinlikleri: Atölye, Gezi ve Spor Programı

Küçükçekmece'de Sömestr Etkinlikleri Başlıyor

Küçükçekmece Belediyesi, sömestir tatiline girecek öğrencilere yönelik bu yıl da zengin ve eğitici etkinlik programı hazırladı. 19 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerde atölyeler, bilim ve kültür gezileri, yarışmalar ve çocuk sinemaları yer alıyor.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Etkinlikleri

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler şu mekânlarda gerçekleştirilecek: Sefaköy, Cennet ve Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, Kuşlu Çocuk ve Rıfat Ilgaz Kütüphanesi, İstasyon Gençlik Gelişim Merkezi, Kemal Paşa Semt Konağı ve Güzel Sanatlar Akademisi. Programda 5-18 yaş arası çocuklar için atölyeler, çocuk sinemaları, beden perküsyonu ve eğlenceli çocuk oyunları bulunuyor.

Ayrıca katılımcılar için önemli müzelere geziler düzenlenecek; bu geziler arasında İstanbul Hava Kuvvetleri ve Panorama 1453 Tarih Müzesi ziyaretleri yer alıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Etkinlikleri

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ise programlarını Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi, Halkalı, Yarımburgaz, İkitelli, Kanarya, Sefaköy ve Cennet Bilgi Evi ile Gençlik Gelişim Merkezinde düzenliyor. Burada 8-14 yaş arası çocuklar için eğitici atölyeler ve yarışmalar yapılacak. Ayrıca 8-30 yaş arası katılımcılar için İstanbul’un önemli müzelerine ve sergilere geziler organize edilecek.

Diğer Öne Çıkan Aktiviteler

Sömestr boyunca gerçekleştirilecek diğer etkinlikler şunlar:

5-12 yaş arası çocuklar için Trafik Eğitim Parkı’nda teorik eğitim ve uygulamalı parkur/sürüş etkinlikleri.

6-13 yaş arası çocuklar için Spor Okulları bünyesinde voleybol, basketbol ve taekwondo parkuru.

15-22 yaş arası gençler için E-Spor Merkezi’nde mini turnuvalar.

Soğuksu Macera Parkında ise 120 cm üzeri ve 120 kg altı katılımcılara yönelik serbest düşüş, ip parkuru, zipline ve tırmanma duvarı gibi macera etkinlikleri düzenlenecek.

Bilgi ve İletişim

Etkinlik takibini belediyenin sosyal medya hesaplarından yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için 444 4 360 numaralı hattı arayabilirsiniz.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE SÖMESTİR TATİLİNE GİRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN BU YILDA BİRBİRİNDEN EĞLENCELİ VE EĞİTİCİ ETKİNLİKLER HAZIRLADI. ATÖLYELERDEN BİLİM VE KÜLTÜR GEZİLERİNE, YARIŞMALARDAN ÇOCUK SİNEMALARINA KADAR BİR DİZİ ETKİNLİK DÜZENLENECEK.