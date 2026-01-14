Küçükçekmece'de Sömestr Etkinlikleri: Atölye, Gezi ve Spor Programı

Küçükçekmece Belediyesi, 19 Ocak-1 Şubat tarihlerinde 5-30 yaş arası çocuk ve gençler için atölye, müze gezisi, spor ve macera etkinlikleri düzenliyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 13:15
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:15
Küçükçekmece'de Sömestr Etkinlikleri: Atölye, Gezi ve Spor Programı

Küçükçekmece'de Sömestr Etkinlikleri Başlıyor

Küçükçekmece Belediyesi, sömestir tatiline girecek öğrencilere yönelik bu yıl da zengin ve eğitici etkinlik programı hazırladı. 19 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerde atölyeler, bilim ve kültür gezileri, yarışmalar ve çocuk sinemaları yer alıyor.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Etkinlikleri

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler şu mekânlarda gerçekleştirilecek: Sefaköy, Cennet ve Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, Kuşlu Çocuk ve Rıfat Ilgaz Kütüphanesi, İstasyon Gençlik Gelişim Merkezi, Kemal Paşa Semt Konağı ve Güzel Sanatlar Akademisi. Programda 5-18 yaş arası çocuklar için atölyeler, çocuk sinemaları, beden perküsyonu ve eğlenceli çocuk oyunları bulunuyor.

Ayrıca katılımcılar için önemli müzelere geziler düzenlenecek; bu geziler arasında İstanbul Hava Kuvvetleri ve Panorama 1453 Tarih Müzesi ziyaretleri yer alıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Etkinlikleri

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ise programlarını Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi, Halkalı, Yarımburgaz, İkitelli, Kanarya, Sefaköy ve Cennet Bilgi Evi ile Gençlik Gelişim Merkezinde düzenliyor. Burada 8-14 yaş arası çocuklar için eğitici atölyeler ve yarışmalar yapılacak. Ayrıca 8-30 yaş arası katılımcılar için İstanbul’un önemli müzelerine ve sergilere geziler organize edilecek.

Diğer Öne Çıkan Aktiviteler

Sömestr boyunca gerçekleştirilecek diğer etkinlikler şunlar:

5-12 yaş arası çocuklar için Trafik Eğitim Parkı’nda teorik eğitim ve uygulamalı parkur/sürüş etkinlikleri.

6-13 yaş arası çocuklar için Spor Okulları bünyesinde voleybol, basketbol ve taekwondo parkuru.

15-22 yaş arası gençler için E-Spor Merkezi’nde mini turnuvalar.

Soğuksu Macera Parkında ise 120 cm üzeri ve 120 kg altı katılımcılara yönelik serbest düşüş, ip parkuru, zipline ve tırmanma duvarı gibi macera etkinlikleri düzenlenecek.

Bilgi ve İletişim

Etkinlik takibini belediyenin sosyal medya hesaplarından yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için 444 4 360 numaralı hattı arayabilirsiniz.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE SÖMESTİR TATİLİNE GİRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN BU YILDA BİRBİRİNDEN EĞLENCELİ VE...

KÜÇÜKÇEKMECE’DE SÖMESTİR TATİLİNE GİRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN BU YILDA BİRBİRİNDEN EĞLENCELİ VE EĞİTİCİ ETKİNLİKLER HAZIRLADI. ATÖLYELERDEN BİLİM VE KÜLTÜR GEZİLERİNE, YARIŞMALARDAN ÇOCUK SİNEMALARINA KADAR BİR DİZİ ETKİNLİK DÜZENLENECEK.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE SÖMESTİR TATİLİNE GİRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN BU YILDA BİRBİRİNDEN EĞLENCELİ VE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vergi ve SGK Borcunda 'Hesaptaki Tüm Paraya Bloke' Uygulamasına Tepki
2
Osmangazi'de Tuzlama Seferberliği: Karla Mücadele Sürüyor
3
Kayseri Büyükşehir’den Organik Üretim Eğitimi: Doğal Üretim Bahçesi Kullanıcılarına Destek
4
Martı TAG’tan 48 Bin Dilekçe: İzmir’de Paylaşımlı Yolculuk İçin UKOME’ye Başvuru
5
İran'dan BM'ye Mektup: Trump'ı Suçladı, ABD ve İsrail Protestolardaki Ölümlerle Suçlanıyor
6
TVHB Başkanı Eroğlu: Matmazel’in Kaybı Kalıcı Önlemlere Dönüşmeli
7
Bursa İtfaiyesi'nden Koç Üniversitesi Personeline 5 Günlük Temel İtfaiyecilik Eğitimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları