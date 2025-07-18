Küçükçekmece'deki Silahlı Kavga Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi

Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: 3 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Küçükçekmece'nin Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana gelen silahlı kavgada, 2 kişinin yaralanmasının ardından gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye gönderildi. Olay, 15 Temmuz tarihinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlak verdi.

Yaralıların durumu ciddiyetini korurken, şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adli mercilere sevk edildi.

Zanlılardan Burak Ö. (24) ile Mahsum P. (25) ve Mehmet T. (26) hakkında yapılan araştırmada sırasıyla 11, 9 ve 1 suç kaydı olduğu tespit edildi. Olay sonrası mağdurların, şüphelilerle herhangi bir husumetleri olmadığını belirtmeleri dikkat çekti.

Kavga esnasında tarafların birbirlerine uzun namlulu silahlarla saldırdığı belirtiliyor. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçmaya çalışan şüphelileri uzun namlulu silahlarla birlikte yakalamayı başardı.

Küçükçekmece'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.