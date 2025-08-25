Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 16 Yaralı

Küçükçekmece TEM Otoyolunun Edirne istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, otobüs ile hafriyat kamyonunun da karıştığı kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Olay

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler olay yerinde gerekli çalışmaları başlattı ve durumu kontrol altına aldı.

Müdahale ve Yaralıların Durumu

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 16 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılara kaza yerinde ilk müdahaleler yapıldı ve ardından hastanelere sevk edildi.

Ulaşım

Kaza nedeniyle kapanan otoyolun Edirne istikametinde, araçların kaldırılmasıyla ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.

Soruşturma

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.