Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza — 1 Ölü, Edirne İstikameti Kapandı

Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza

Kaza: Küçükçekmece TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde otobüs ile hafriyat kamyonunun karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

Ekiplerin müdahalesi

Yaralıların bulunduğu bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ulaşım durumu

Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikameti ulaşıma kapandı.

