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Kudüs Seriyyeleri İsrail Yerleşimlerine Füze Saldırısı Düzenledi

Kudüs Seriyyeleri, Nahal Oz ve Be'eri yerleşim birimlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Olaylarla ilgili henüz İsrail'den bir açıklama yok.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 16:26
Kudüs Seriyyeleri İsrail Yerleşimlerine Füze Saldırısı Düzenledi

Kudüs Seriyyeleri'nin Füze Saldırısı

İslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadı olan Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi ile İsrail sınırındaki Nahal Oz ve Be'eri Yahudi yerleşim birimlerine yönelik bir dizi füze saldırısı gerçekleştirdi. Bu olay, grup tarafından yapılan resmi bir açıklamayla duyuruldu.

Ortak Operasyon Duyurusu

Açıklamada, Ömer el-Kasım Güçleri ile koordineli olarak yürütülen bu operasyonun Nahal Oz bölgesine ve işgal altındaki Be'eri bölgesine füzelerle düzenlendiği belirtildi. Ayrıca, Gazze'nin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde bulunan Toplum Bilimleri Fakültesi yakınında bir siyonist askerin keskin nişancı ile hedef alındığı ifade edildi.

İsrail’in Yanıtı ve Yaşanan Kayıplar

Bu olaylarla ilgili olarak İsrail tarafından henüz bir yanıt verilmedi. Öte yandan, İsrail’in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39.583'e yükseldiği bildirildi. Ayrıca, yaralı sayısının 91.398 kişi olduğu vurgulandı.

Enkaz altında ve yol kenarlarında hala cansız bedenlerin bulunduğu belirtiliyor. Ancak İsrail güçlerinin blokajı nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlileri bu cenazelere ulaşmakta zorluk çekiyor.

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