KÜGİM'de Yapay Zeka Atölyeleri Başlıyor — Başvurular 20 Aralık'a Kadar

KÜGİM'de Yapay Zeka Atölyeleri Başlıyor

Küçükçekmece Belediyesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (KÜGİM) bünyesinde Yapay Zekâ Atölyeleri düzenleniyor. Atölyelere başvurular 20 Aralıka kadar devam ediyor ve 10 yaş üzeri herkes katılabiliyor.

Atölye programı

Ocak ayında başlayacak atölye takviminde; Yapay Zeka Okuryazarlığı, Etkili ChatGpt Kullanımı, Yapay Zekâ ile Sosyal Medya İçerik Üretimi ve Çocuklar İçin Yapay Zekâ Atölyeleri yer alıyor. Program, dijital dönüşüme ayak uydurmak ve katılımcılara geleceğin becerilerini kazandırmayı hedefliyor.

KÜGİM'de eğitimler ve katılımcı profili

KÜGİM'de ayrıca Dijital Becerileri Geliştirme, Kodlama, Yapay Zekâ, Sıfırdan E-Ticaret gibi eğitimler ile 3D Yazıcı ve Kalem Atölyesi ve Girişimcilik Atölyesi gibi branşlarda programlar sunuluyor. Bu eğitimlere 8 yaş ve üzeri katılabiliyor ve başarılı olanlara katılım belgesi veriliyor. 2018'den bu yana KÜGİM bünyesinde 3 bin 233 kişi eğitim aldı.

Girişimcilere destek ve başvuru

Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde faaliyet gösteren KÜGİM, girişimci adaylarına yenilikçi eğitimler, açık girişimcilik ofisi altyapısı ve mentorluk desteği sağlayarak iş kurmalarını, istihdam yaratmalarını ve ilçedeki ekonomik-sosyal bütünleşmeye katkıda bulunmalarını amaçlıyor. Girişimcilik eğitimleri, iş fikirlerinin hayata geçirilmesine ve ekonomik gelişmeye katkı sağlamaya odaklanıyor.

Yapay Zekâ Atölyeleri'ne başvuru ve detaylı bilgi için 444 4 360 / 8525 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

