Kuğu Gölü AKM'de sahnelendi — İDOB'un görkemli prömiyeri

İDOB'un 'Kuğu Gölü' balesi AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda prömiyerini gerçekleştirdi; başrollerde Berfu Elmas ve Batur Büklü yer aldı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 15:11
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) sahnelediği 'Kuğu Gölü' balesi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda izleyiciyle buluştu. Gösteri, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Prömiyer kadrosu

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre prömiyerde; Odette-Odile rolünde Berfu Elmas, Prens Siegfried rolünde Batur Büklü, Rothbart rolünde Mehmet Nuri Arkan, Benno rolünde Yılmaz Berkay Günay sahne aldı.

Ayrıca 2 kız arkadaş rolleriyle Merve Erdier ve Gizem Atik Tuncay, Soytarı rolünde Can Bezirganoğlu, Kraliçe rolünde Meriç Sümen, Wolfgang rolünde Alper Akalın ve Eşlikçi rolünde Alkış Peker görev aldı.

Eserin kökeni ve prodüksiyon

Ünlü besteci Çaykovski'nin 1875-1876'da bestelediği, dört perdeden oluşan eser ilk kez Julius Reisinger'in koreografisiyle 4 Mart 1877'de Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda sahnelendi. Daha sonra 15 Ocak 1895'te Marius Petipa ve Lev Ivanov'un özgün koreografisiyle St. Petersburg’daki Mariinsky Tiyatrosu'nda seyirciyle buluştu.

Bu prodüksiyon, Petipa ve Ivanov'un versiyonundan hareketle Ricardo Amarante'nin koreografisiyle sahnelendi. Eserde, Çaykovski'nin duygusal ve görkemli müziği eşliğinde İbrahim Yazıcı yönetimindeki İDOB Orkestrası da sahne aldı.

Yeniden sahne takvimi

Eser, yarın ve 30 Ekim ile 1, 12 ve 13 Kasım'da yeniden AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) sahnelediği "Kuğu Gölü" balesi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda izleyiciyle buluştu.

