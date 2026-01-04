DOLAR
Kula Şoförler Odası'nda Oktay Kırlı 50 Oy Farkla Yeniden Başkan

Kula Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçiminde Oktay Kırlı 243 oyla, Ahmet Gürkan'ın 193 oyuna karşı 50 farkla yeniden başkan seçildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 18:15
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 18:15
Kula Şoförler Odası'nda Oktay Kırlı 50 Oy Farkla Yeniden Başkan

Kula Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda Genel Kurul

Kula ilçesinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda, iki aday listesi arasındaki yarışta mevcut başkan Oktay Kırlı güven tazeleyerek yeniden seçildi.

Genel Kurul Gündemi ve Açılış

Toplantı Kula Belediyesi Düğün Salonu'nda yapıldı. Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından denetim ve yönetim kurulu faaliyet raporları okundu ve adaylar birbirlerine başarı dileklerini iletti.

Oy Sayımı ve Sonuç

Seçimde toplam 436 oy kullanıldı; 2 oy geçersiz sayıldı. Mevcut başkan Oktay Kırlı 243 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Rakibi Ahmet Gürkan ise 193 oyda kaldı; fark 50 oy olarak kayıtlara geçti.

Kutlama

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Oktay Kırlı ve ekibi büyük sevinç yaşadı ve oyun havasıyla sonucu kutladı.

