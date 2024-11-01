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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam'dan Gençlere Çağrı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kayseri'de gençlerle bir araya geldi ve turizmdeki fırsatları vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 17:51
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam'dan Gençlere Çağrı

Dünyada Tanıtım Faaliyeti Yürüten Türkiye

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen konferansta, Türkiye'nin dünya genelinde tanıtım faaliyetleri içerisinde etkin bir rol üstlendiğini vurguladı. Çam, "Dünyada tanınmış en meşhur gazetelerde, televizyonlarda sessiz sedasız dolaylı ya da direkt olarak tanıtım faaliyeti yürüten bir Türkiye var," ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin Hızlı Toparlanması

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın önemine değinen Çam, Kovid-19 döneminde turizm sektöründe en hızlı toparlanan ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekti. "Bu başarı, devletimizin verdiği bütçeler ve siyasi gücün üstünlüğü ile sağlandı," diyen Çam, Türk Hava Yolları'nın dolaylı olarak Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunduğunu belirtti.

Sosyal Medyada Üstünlük

Bakan Yardımcısı Çam, kültürel değerlerin tanıtımı konusunda sosyal medya platformlarında elde edilen başarıları da aktardı: "Instagram'da ikinciyiz, 'goTurkiye' olarak. YouTube ve TikTok'ta birinciyiz. Bu başarıların ekmeğini 86 milyon vatandaşımız yiyecek."

Gençler İçin İpuçları

Çam, gençlere zorlu bir dönemde yer bulmalarının yanı sıra büyük fırsatlarla karşılaştıklarını ifade ederek, iş hayatına erken atılmanın önemine vurgu yaptı. "18 yaşından itibaren herkes meslek hayatına atılmalı. Ne kadar erken girerseniz, o kadar fazla deneyim kazanırsınız," şeklinde tavsiyelerde bulundu.

Döner İhracatı Üzerine Eleştiriler

Türkiye’nin zengin gastronomisine rağmen geri planda kaldığını belirten Çam, dünyadaki döner ihracatında Almanya'nın ön plana çıktığını ve Türkiye'nin bu alanda geride olduğunu vurguladı. "Dönüşüm yapamıyoruz, bunu sizler başaracaksınız," diyerek gençlere cesaret verdi.

Programa, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile Dekan Prof. Dr. Kenan Güllü de katıldı.

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