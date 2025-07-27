Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Karaman'ı Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Karaman'ın Ermenek ilçesinde önemli ziyaretlerde bulundu. Yazgı, ilçenin kültürel mirasına katkı sağlayan müze ve tarihi mekanları inceledi.

Ahmet Keleşoğlu Müzesi Ziyareti

Yazgı'nın ilk durağı, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı tarafından yaptırılan Ahmet Keleşoğlu Arkeoloji ve Etnografya Müzesi oldu. Burada vakfın yönetim kurulu başkanı Mustafa Sonay Gürgen'den müze hakkında detaylı bilgi aldı.

Tarihi Mekanların İncelemesi

Sonrasında müze bahçesinde bulunan Tol Medrese'yi ziyaret eden Yazgı, tarihi yapının restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Ermenek'in tarihi dokusunu önemseyen Yazgı, bu çalışmaların önemine dikkat çekti.

Ulu Cami Ziyareti

Yazgı, ziyaretine ayrıca ilçede bulunan tarihi Ulu Cami ile devam etti. Burada da tarihi mirasın korunması ve öne çıkarılması adına yapılacaklar hakkında yerel yetkililerle görüştü.

Programa, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Ermenek Kaymakam Vekili Hakan Ezgi, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Bozcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, Kültür ve Turizm Müdürü Murat Pekergin, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, kurum müdürleri ve vakıf temsilcileri katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (ortada) ve Vali Mehmet Fatih Çiçekli (solda), Karaman'ın Ermenek ilçesinde yapımı tamamlanan müzede incelemede bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (ortada) ve Vali Mehmet Fatih Çiçekli (solda), Karaman'ın Ermenek ilçesinde yapımı tamamlanan müzede incelemede bulundu.