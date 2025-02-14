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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Afyonkarahisar'da Kütüphane Açılışlarıyla Gündemde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Afyonkarahisar'da kütüphane açılışları ve ziyaretler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 18:31
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Afyonkarahisar'da Kütüphane Açılışlarıyla Gündemde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Afyonkarahisar'da bir dizi ziyaret ve açılış etkinliği düzenledi. İlk olarak Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret eden Bakan Ersoy, burada Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Valilikte şeref defterini imzalayan Ersoy, Vali Yiğitbaşı ile bir süre görüştü. Ziyaretin ardından, Kent Meydanı'nda bulunan Gedik Ahmet Paşa Halk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi. Kütüphanenin modern yapısını inceleyen Ersoy, çocuklara hediyeler dağıtarak onların kültürel gelişimine katkıda bulundu.

Daha sonra İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyüne geçen Bakan Ersoy, burada çeşitli yatırımları inceledi ve vatandaşlarla sohbet etti. Sandıklı ilçesine geçerek burada da bir kütüphane açılışı gerçekleştiren Bakan Ersoy, son yıllarda yeni nesil kütüphanelere geçiş yapıldığını belirtti.

Bakan Ersoy, konuşmasında, "Her yaş grubundan çocuklara hitap eden kütüphanelerden birisi Sandıklı'ya hayırlı uğurlu olsun," diyerek bu tür projelerin önemine vurgu yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programları kapsamında geldiği Afyonkarahisar'da Kent...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programları kapsamında geldiği Afyonkarahisar'da Kent Meydanı'ndaki Gedik Ahmet Paşa Halk Kütüphanesi'nin açılışını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programları kapsamında geldiği Afyonkarahisar'da Kent...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programları kapsamında geldiği Afyonkarahisar'da Kent Meydanı'ndaki Gedik Ahmet Paşa Halk Kütüphanesi'nin açılışını yaptı.

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