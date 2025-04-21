Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Antalya Havalimanı'nda Turizm Vurgusu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Önemli Açıklamalar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Burada yaptığı açıklamada, Antalya'nın bu yıl 18 milyon yabancı ziyaretçiye ulaşmayı hedeflediğini duyurdu. Bakan Ersoy, her yılı yeni bir rekorla kapatan turizmin başkenti Antalya'nın, 2025 yılını da rekorlarla dolu bir yıl olarak kapatması için yoğun çalışmalar sürdürdüklerini ifade etti.

Yeni Sezona Güçlü Hazırlık

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Antalya Havalimanı'nın yalnızca bir ulaşım noktası değil, Türkiye'nin turizm vitrininde kritik bir rol üstlendiğini vurguladı. "Yeni sezona güçlü bir hazırlıkla giriyoruz," diyen Ersoy, modern altyapı ve artırılan kapasite ile misafirlere en iyi hizmeti sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Turizmde Sürdürülebilir Başarı

Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizmdeki başarılarını sürdürülebilir kılmak ve ülkeyi dünya turizminin zirvesinde tutma kararlılığında olduklarını ifade etti. Antalya'nın her yıl % record % turizm potansiyeline ulaşmasının ülke ekonomisine yapacağı katkının altını çizen Ersoy, hedeflerine ulaşacaklarını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.