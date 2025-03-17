Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Külliye'de Ramazan" Daveti

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Önemli Açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinliklerine vatandaşları davet etti.

Sosyal Medya Üzerinden Davet

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen bu özel etkinliğe dair bilgiler paylaştı. Dünyaca ünlü sanatçı Maher Zain’in, etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği muhteşem konser büyük ilgi gördü.

Ramazan ve Sanat Buluşması

Bakan Ersoy, "Bakanlığımızın katkılarıyla gerçekleşen bu özel etkinlikte, müziğin ruhu ve ramazanın manevi atmosferi bir araya geldi. Etkileyici yorumu ve sahne performansıyla dinleyicileri mest eden Maher Zain, gönüllere dokunan ezgileriyle unutulmaz anlar yaşattı. Sanat, ramazanın ruhuyla buluştu. Ramazan ayı boyunca sürecek etkinliklerimizle sanat ve maneviyatı buluşturmaya devam ediyoruz. Sizleri de milletin evine bekliyoruz." ifadelerini kullandı.