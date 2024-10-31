Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Turizm Sektörüne Vurgu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, TÜROB Toplantısında Turizmi Değerlendirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) ekim ayı bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantı, InterContinental İstanbul'da gerçekleştirildi ve sektör temsilcileri bir araya geldi.

Turizmde Rekor Artış

Bakan Ersoy, 2024'ün ilk 9 ayına ait verileri paylaşarak turizmdeki büyümenin sadece turist sayısıyla sınırlı kalmadığını, bunun ekonomiye ve yerel istihdama önemli katkılar sağladığını belirtti. Ersoy, "2023 yılında turist sayımız ve turizm gelirlerimiz rekor seviyelere ulaştı. Bu yılın ilk çeyreğinden itibaren hızlı bir yükseliş trendi yakaladık," dedi.

2023 Yılı İstatistikleri

Yılın ilk 9 ayında Türkiye'ye gelen turist sayısının 49 milyon 181 bin olduğunu ifade eden Ersoy, geçen yılın aynı döneminde bu rakamın 45 milyon 230 bin olduğunu belirtti. Bu da %9 oranında bir artış anlamına geliyor.

Küresel Turizmde Türkiye'nin Yeri

Bakan Ersoy, "Türkiye'nin küresel turizmde öncü bir marka olması hedefindeyiz," diyerek, proje ve yatırımlarla bu hedefe ulaşmak için çalıştıklarını vurguladı. Ayrıca, sürdürülebilir turizm politikalarına ve çevre ile uyumlu gelişmelere özel önem verdiklerini belirtti.

Kültürel Miras ve İstihdam Üzerine Vurgular

Ersoy, kültürel mirasın korunmasına yönelik projelerin hızla ilerlediğinin altını çizerken, Türkiye'nin sahip olduğu eşsiz kültürel değerleri dünyaya tanıtma çabalarını da dile getirdi. Ayrıca, sektörün istihdam sağlayıcı gücüne vurgu yaparak, toplam istihdamın %9'unun turizm sektöründen geldiğini belirtti.

TÜROB Başkanı Eresin'in Açıklamaları

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, eylül ayında sektörün doluluk oranının %82 olduğunu aktararak, "2024 yılı sonunda, turizm geliri ve ziyaretçi sayısında hedeflerimize ulaşmayı planlıyoruz," dedi.

Eresin, 2025 yılına dairküçük umut verici gelişmeler olduğuna dikkat çekerken, uçak seferleri konusundaki taleplerin de karşılanması gerektiğini ifade etti.