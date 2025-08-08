DOLAR
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Düzce'de İncelemelerde Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Düzce'de önemli ziyaretler gerçekleştirdi ve Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 19:02
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Düzce'de bir dizi önemli ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerine Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü makamında ziyaret ederek başlayan Ersoy, kentin kültürel ve turistik çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bakan Ersoy ardından, 2019'dan bu yana Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni ile yürütülen arkeolojik çalışmaların sürdüğü Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde detaylı incelemelerde bulundu. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Özlü ve kazı sorumlularından bilgi alarak, kazılarda gün yüzüne çıkarılan bulguları inceledi ve kazı ekibiyle sohbet etti.

Bakan Ersoy, Düzce Valisi Aslan'ı makamında ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı. Bu ziyaretler, Düzce'nin kültürel zenginliklerinin korunması ve tanıtılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda), Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi.

