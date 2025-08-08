Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Terörsüz Türkiye, Refah İçin Esastır

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Zonguldak'ta önemli açıklamalarda bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Zonguldak'ta yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye, kalkınmış, refahını artırmış, kardeşliğini güçlendirmiş bir Türkiye demektir" diyerek terörün ülke gündeminden çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Bakan Ersoy, Çaycuma ilçesindeki Filyos Antik Kentinde ve çevresindeki arkeolojik alanlarda incelemelerde bulundu. Burada, Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım kendisine yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Ersoy'a, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve yerel protokol üyeleri de eşlik etti.

Partililerle Buluştu

Ersoy, daha sonra partisinin İl Başkanlığı'nda düzenlenen AK Parti Türkiye Buluşmaları Programı'na katıldı. Burada partililerle sohbet eden Ersoy, Zonguldaklı emekçilere teşekkürlerini sundu ve vefat eden eski AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun için başsağlığı diledi.

Turizm ve Kültürel Potansiyel Vurgusu

Programda, Zonguldak’ın turizm potansiyelinin etkin yönetilmesi gerektiğinin altını çizen Ersoy, "Dünyanın gelişmiş ülkeleri, turizm pastasından daha fazla pay almak için sürekli çaba harcıyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, şehirler arası rekabetin arttığını belirterek Zonguldak’ın tanıtımına önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin Turizm Hedefleri

Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın turizmi stratejik sektör olarak ilan etmesinin ardından Türkiye'nin uluslararası alandaki turizm potansiyelinin üst seviyelere çıktığını anlattı. 2025 yılının ilk 6 ayında turist sayısının 26 milyonu aştığını ve 25.8 milyar dolar gelir elde edildiğini ifade ederek, yıl sonu hedefinin 64 milyar dolar olduğunu belirtti.

Huzurlu Bir Türkiye Vurgusu