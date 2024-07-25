Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un Kosova'daki Ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kosova'da Temaslarda Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kosova'daki günübirlik ziyaretinde Priştine ve Yakova şehirlerine odaklanarak önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Uluslararası Havalimanında İkili İlişkiler Görüşüldü

Bakan Ersoy, Priştine Uluslararası Adem Jashari Havalimanı'nda Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hajrulla Çeku ile bir araya gelerek Türkiye-Kosova ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

İslam Birliği ile İşbirliği Fırsatları

Ersoy, ardından Kosova İslam Birliği'ni ziyaret ederek başkan Naim Tırnava ile ortak projelerin hayata geçirilmesi için işbirliği olanaklarını görüştü.

Tarihi Camilerin Açılışına Katıldı

Bakan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen Emir Alaaddin Camisi'ni ziyaret etti. Ayrıca, Priştine'deki Pirinaz Camisi ve Yakova’daki Mahmut Paşa Camisi'nin açılışlarını da gerçekleştirdi. Açılışta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının selamlarını iletti.

Restorasyon Süreci ve Detaylar

Bakan Ersoy, Mahmut Paşa Camisi'nin restorasyonu hakkında bilgi vererek şu açıklamalarda bulundu:

Harim duvarlarındaki kalem işleri korundu, katı ahşaplar yenilendi.

Ahşap kubbede barok kalem işleri ıslah edildi.

Minare güçlendirmesi ve külah değişimi yapıldı.

Ersoy, Kosova'nın stratejik önemini ve değerli insan sermayesini vurgulayarak, bu tür projelerin Kosovalı kardeşlerin hayatını kolaylaştıracağına inandığını belirtti.

Yerel İdarelerle İlişkiler Güçlendiriliyor

Yakova'da yapılan incelemelerin ardından Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliğinde yapılan Merkez Camisi'nin inşaatı hakkında da yetkililerden bilgi alındı.

Ersoy'a Eşlik Eden İsimler

Bakan Ersoy'a ziyareti sırasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ve Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı gibi önemli isimler eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda), Kosova'ya günübirlik ziyareti kapsamında başkent Priştine ile Yakova'da temaslarda bulundu. Ersoy, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği rezidansında Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'nın (solda) yanı sıra KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan ile görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda), Kosova'ya günübirlik ziyareti kapsamında başkent Priştine ile Yakova'da temaslarda bulundu. Ersoy, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği rezidansında Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'nın (solda) yanı sıra KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan ile görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda), Kosova'ya günübirlik ziyareti kapsamında başkent Priştine ile Yakova'da temaslarda bulundu. Ersoy, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği rezidansında Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'nın (solda) yanı sıra KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan ile görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda), Kosova'ya günübirlik ziyareti kapsamında başkent Priştine ile Yakova'da temaslarda bulundu. Ersoy, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği rezidansında Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'nın (solda) yanı sıra KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan ile görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda), Kosova'ya günübirlik ziyareti kapsamında başkent Priştine ile Yakova'da temaslarda bulundu. Ersoy, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği rezidansında Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'nın (solda) yanı sıra KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan ile görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda), Kosova'ya günübirlik ziyareti kapsamında başkent Priştine ile Yakova'da temaslarda bulundu. Ersoy, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği rezidansında Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'nın (solda) yanı sıra KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan ile görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda), Kosova'ya günübirlik ziyareti kapsamında başkent Priştine ile Yakova'da temaslarda bulundu. Ersoy, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği rezidansında Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'nın (solda) yanı sıra KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan ile görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda), Kosova'ya günübirlik ziyareti kapsamında başkent Priştine ile Yakova'da temaslarda bulundu. Ersoy, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği rezidansında Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'nın (solda) yanı sıra KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan ile görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda), Kosova'ya günübirlik ziyareti kapsamında başkent Priştine ile Yakova'da temaslarda bulundu. Ersoy, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği rezidansında Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'nın (solda) yanı sıra KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan ile görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda), Kosova'ya günübirlik ziyareti kapsamında başkent Priştine ile Yakova'da temaslarda bulundu. Ersoy, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği rezidansında Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'nın (solda) yanı sıra KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan ile görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda), Kosova'ya günübirlik ziyareti kapsamında başkent Priştine ile Yakova'da temaslarda bulundu. Ersoy, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği rezidansında Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'nın (solda) yanı sıra KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan ile görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda), Kosova'ya günübirlik ziyareti kapsamında başkent Priştine ile Yakova'da temaslarda bulundu. Ersoy, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği rezidansında Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'nın (solda) yanı sıra KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan ile görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda), Kosova'ya günübirlik ziyareti kapsamında başkent Priştine ile Yakova'da temaslarda bulundu. Ersoy, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği rezidansında Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'nın (solda) yanı sıra KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan ile görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda), Kosova'ya günübirlik ziyareti kapsamında başkent Priştine ile Yakova'da temaslarda bulundu. Ersoy, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği rezidansında Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'nın (solda) yanı sıra KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan ile görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda), Kosova'ya günübirlik ziyareti kapsamında başkent Priştine ile Yakova'da temaslarda bulundu. Ersoy, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği rezidansında Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'nın (solda) yanı sıra KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan ile görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda), Kosova'ya günübirlik ziyareti kapsamında başkent Priştine ile Yakova'da temaslarda bulundu. Ersoy, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği rezidansında Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'nın (solda) yanı sıra KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan ile görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda), Kosova'ya günübirlik ziyareti kapsamında başkent Priştine ile Yakova'da temaslarda bulundu. Ersoy, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği rezidansında Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'nın (solda) yanı sıra KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan ile görüştü.