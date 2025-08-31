Kültür ve Turizm Bakanlığı iki büyük sinema koleksiyonunu koruma altına aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, uzun soluklu ve titiz bir çalışmanın ardından Türk sinema tarihinin hafızası niteliğindeki iki büyük koleksiyonu modern koşullarda koruma altına aldı.

MSGSÜ koleksiyonu Bomonti'ye taşındı

Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Koleksiyonu, uzun yıllar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Beşiktaş Balmumcu yerleşkesinde saklandı. Yapılan incelemelerde mevcut yapının yüksek deprem riski taşıdığı tespit edilince koleksiyonun taşınması kararlaştırıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile MSGSÜ işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında yaklaşık 10 bin film, üniversitenin Bomonti Kampüsü'nde inşa edilen, iklimlendirme sistemleriyle donatılmış modern arşiv merkezine aktarıldı.

Bakanlık koleksiyonu özel arşive alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığına ait nitrat tabanlı film koleksiyonu; Osmanlı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk dönemine ait filmleri içeriyor. Atatürk'ün doğumunun 100. yılı kutlamaları kapsamında bir araya getirilen bu değerli arşiv, Bakanlık tarafından Genelkurmay Başkanlığı Görsel Yapım ve Foto Film Merkezi Komutanlığı bünyesinde kurulan özel arşiv merkezine taşındı.

Bahsi geçen filmler hem orijinal nitrat formunda korunuyor hem de dijitalleştirilerek geleceğe taşınıyor. Bakanlık, eserleri düzenli olarak denetleyip kamuoyunun erişimine filmmirasim.ktb.gov.tr adresi ve YouTube/Sine_Resmi kanalı üzerinden sunuyor.

Türk sinema tarihinin en değerli filmleri artık güvenli arşivlerde saklanıyor; bugün korunan bu miras, yarın gelecek kuşakların kültürel hazinesi olarak varlığını sürdürecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, uzun soluklu ve titiz bir çalışmanın ardından Türk sinema tarihinin hafızası niteliğindeki iki büyük koleksiyonu modern koşullarda koruma altına aldı.