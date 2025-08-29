Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 28 Projeye 7 Milyon 375 Bin Lira Sinema Desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025'in ikinci döneminde sinema sektörüne yönelik yeni desteklerini açıkladı. Bakanlık, yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 28 projeye 7 milyon 375 bin lira kaynak aktardı ve böylece bu yıl verilen desteğin toplamı 14 milyon 69 bin liraya ulaştı.

Destek Dağılımı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sinema Destekleme Kurulu değerlendirmeleri sonucunda 2025'in ikinci döneminde 7 senaryo ve diyalog yazım projesine 1 milyon 200 bin lira, 14 kısa kurmaca film yapım projesine 3 milyon 925 bin lira, 4 kısa animasyon film yapım projesine 1 milyon 300 bin lira ve 3 uzun metrajlı sinema film geliştirme projesine 950 bin lira olmak üzere toplamda 28 projeye 7 milyon 375 bin lira destek verildi.

Yıllık Toplam ve İlerleyen Süreç

2025'in ilk yarısında 40 projeye 6 milyon 694 bin lira destek sağlanmıştı; ilk kez açıklanan ikinci dönem destekleriyle birlikte toplamda 68 projeye 14 milyon 69 bin lira kaynak aktarılmış oldu. Bakanlığın 2025 yılı boyunca sinema sektörüne sağladığı toplam destek ise 217 milyon 24 bin lira olarak bildirildi. Karşılaştırma amacıyla, 2024'te 60 projeye 6 milyon 621 bin lira kaynak aktarılmıştı.

Uzun metrajlı sinema filmlerine yönelik ikinci dönem destek sonuçları Eylül ayı sonunda açıklanacak.

Desteklere ilişkin ayrıntılı bilgilere sinema.ktb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.