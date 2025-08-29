DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,04 0,23%
ALTIN
4.515,03 -0,17%
BITCOIN
4.527.968,87 1,68%

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 28 Projeye 7 Milyon 375 Bin Lira Sinema Desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2025'in ikinci döneminde 28 projeye 7 milyon 375 bin lira destek vererek yılın toplam desteğini 14 milyon 69 bin liraya çıkardı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 10:38
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 28 Projeye 7 Milyon 375 Bin Lira Sinema Desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 28 Projeye 7 Milyon 375 Bin Lira Sinema Desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025'in ikinci döneminde sinema sektörüne yönelik yeni desteklerini açıkladı. Bakanlık, yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 28 projeye 7 milyon 375 bin lira kaynak aktardı ve böylece bu yıl verilen desteğin toplamı 14 milyon 69 bin liraya ulaştı.

Destek Dağılımı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sinema Destekleme Kurulu değerlendirmeleri sonucunda 2025'in ikinci döneminde 7 senaryo ve diyalog yazım projesine 1 milyon 200 bin lira, 14 kısa kurmaca film yapım projesine 3 milyon 925 bin lira, 4 kısa animasyon film yapım projesine 1 milyon 300 bin lira ve 3 uzun metrajlı sinema film geliştirme projesine 950 bin lira olmak üzere toplamda 28 projeye 7 milyon 375 bin lira destek verildi.

Yıllık Toplam ve İlerleyen Süreç

2025'in ilk yarısında 40 projeye 6 milyon 694 bin lira destek sağlanmıştı; ilk kez açıklanan ikinci dönem destekleriyle birlikte toplamda 68 projeye 14 milyon 69 bin lira kaynak aktarılmış oldu. Bakanlığın 2025 yılı boyunca sinema sektörüne sağladığı toplam destek ise 217 milyon 24 bin lira olarak bildirildi. Karşılaştırma amacıyla, 2024'te 60 projeye 6 milyon 621 bin lira kaynak aktarılmıştı.

Uzun metrajlı sinema filmlerine yönelik ikinci dönem destek sonuçları Eylül ayı sonunda açıklanacak.

Desteklere ilişkin ayrıntılı bilgilere sinema.ktb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı
2
Bu Hafta Vizyona Giren 12 Film: Aronofsky'nin Suçüstü Öne Çıkıyor
3
İran: Avrupa'nın 'tetik mekanizmasını' kullanmaya yasal hakkı yok
4
İstanbul'da okullar ilk ders ziline hazırlanıyor — 650 milyon liralık bakım tamam
5
2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark
6
Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu
7
Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı