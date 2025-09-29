Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Sinema Sektörüne Rekor 359 Milyon 424 Bin Lira Destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 24 projeye 142 milyon 400 bin lira destek vererek toplam sinema desteğini 359 milyon 424 bin liraya çıkarıp rekor kırdı.

Bakanlık, 24 projeye 142 milyon 400 bin lira ayırdı; animasyon da desteklenen önemli başlıklar arasında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, uzun metraj, ortak yapım ve çekim sonrası türlerindeki 24 projeye toplam 142 milyon 400 bin lira destek sağladı. Bakanlığın desteğiyle bu yıl sinema projelerine aktarılan toplam destek tutarı 359 milyon 424 bin lira ile rekor seviyeye ulaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sinema Destekleme Kurulu tarafından belirlenen desteklerden 9'u "ilk uzun metrajlı kurgu film yapım" ve "uzun metrajlı sinema film yapım", 4'ü "ortak yapım" ve 2'si "çekim sonrası" türlerindeki projelere verildi.

Desteklenen projeler arasında, Altın Ayı ödüllü yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Ayda ile Toronto Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştiren yönetmen Cemil Ağacıkoğlu'nun Sessiz Dağ projeleri de yer aldı.

Görsel-işitsel endüstri içinde önemli bir sektör haline gelen animasyon, teknolojik gelişmeler ve Bakanlık destekleriyle son dönemde büyük ilerleme kaydetti. Sinema Destekleme Kurulu, Rafadan Tayfa serisinin yeni filmi Gordion ve Kral Şakir serisinin son filmi Dünyalar Karıştı ile ilk filmini gerçekleştirecek yönetmenlerin tasarladığı Babamın Gölgesi 1915 Küçük Kahramanlar Geçidi ve Umay Ana: Taşların Gizemi gibi animasyon projelerine de destek sağladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Türk sinemasına sağlanan destek tutarı geçen yıl 284 milyon 141 bin lira iken, bu yıl yaklaşık yüzde 27'lik artışla 359 milyon 424 bin lira oldu.

Detaylı liste ve yeni destek kararlarına şu adresten ulaşılabiliyor: https://sinema.ktb.gov.tr/TR-406347/2025-5-sayili-sinema-destekleme-kurulu-karari-aciklandi.html

