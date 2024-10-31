Kültürel Mirasın Yeniden Hayat Bulduğu Yer: Sedef Atölyesi

Kültürel Mirasın Geleceği: Sedef Atölyesi

Milli Saraylar Sedef Atölyesi, kasır, köşk ve müze eserlerini yeniden hayat vermek amacıyla restorasyon ve konservasyon hizmeti sunuyor. Yıldız Sarayı Şale Köşkü içinde yer alan bu atölye, eski eserlerin özgünlüğünü koruyarak tekrar sergilenebilir hale getirmek için çaba sarf ediyor.

Restorasyon Süreci

Sedef Atölyesi Sorumlusu Cemalettin Ünal, atölyenin faaliyetleri hakkında bilgi verirken, "Topkapı Sarayı'ndan gelen Harem Kapısı ve Abdülhamid Han'a ait tuğralı taht gibi önemli eserlerle ilgileniyoruz. Restorasyonunu yaptığımız eserler genellikle barok tarzında, ancak boulle tarzındaki piyano gibi farklı tarzların da restorasyonunu gerçekleştiriyoruz." dedi.

Doğal Malzemelerle Çalışma

Ünal, restorasyon süreçlerinde tamamen organik malzemelerin kullanıldığına dikkat çekerek, "Malzeme seçiminde kimyasal veya suni malzeme kesinlikle kullanılmamaktadır. Sedef, pelesenk, abanoz gibi doğal malzemelerle çalışıyoruz," diye ekledi.

Deneyim ve Duygu

45 yıllık deneyimi olan Ünal, restorasyon çalışmalarının hem tecrübe hem de sevgi gerektirdiğine vurgu yapıyor. "Malzeme hem doğal hem de çok değerli olduğu için israfa kesinlikle yer yok. Her aşamada dikkatli ve titiz davranıyoruz," sözleriyle bu sürecin ciddiyetini ifade etti.

Bir Usta Olarak Şanslıyım

Cemalettin Ünal, tarihle doğrudan temas ettiği için kendisini şanslı hissettiğini belirtiyor. "Eserlerin sergilenmesi ve nesillere aktarılması bizim için büyük bir mutluluk. 32 yıldır süregelen bu görevde, köşk ve kasırlardaki sedefli işlerin büyük bir kısmında görev aldım ve bu çalışmalar devam edecek." diyerek geleceğe dair umutlarını paylaşıyor.