Kulu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı: 1 Yaralı

Ankara Caddesi'nde meydana gelen kaza

Konya'nın Kulu ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, C.G. idaresindeki 06 YDZ 73 plakalı otomobil, Ankara Caddesi Hükümet Binası yakınlarında seyir halindeyken, iddialara göre aynı yönde ilerleyen başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada sürücü C.G. yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

