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Kumluca'da Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir genç denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 22:33
Kumluca'da Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Kumluca'daki Olay

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, serinlemek amacıyla denize giren 21 yaşındaki Bakır Ersoy, boğulma tehlikesi geçirdi. Olay, Mavikent Mahallesi'ndeki Kazanova mevkiinde meydana geldi.

İlk Müdahale ve Hastaneye Sevk

Ersoy'un denizde hareketsiz bir şekilde yüzdüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen müdahalede bulundu. Sahilde bulunan bir doktor, acil durum anında ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Nefes almadığı tespit edilen genç, uzun süren kalp masajının ardından, olay yerine gelen ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun Bakım Süreci

Hastanede yapılan müdahaleler sayesinde hayata döndürülen Bakır Ersoy, hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine Finike Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

Bu olay, denizlerde dikkatli olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, vatandaşlarca...

Antalya'nın Kumluca ilçesinde girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, vatandaşlarca kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, vatandaşlarca...

Antalya'nın Kumluca ilçesinde girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, vatandaşlarca kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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