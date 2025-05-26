Kumluca'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kumluca'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün çıkan orman yangını, hem havadan hem de karadan yapılan müdahaleler sayesinde kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Yangın, Altınyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Olay sonrası hemen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Etkin Müdahale ile Yangına Cevap Verildi

Yangına müdahale için 1 helikopter, 4 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın söndürme işçisi hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti. Ekiplerin etkin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Zarar Gören Alan

Yangın sonucunda yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yetkililer, olayla ilgili incelemelere devam ediyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.