DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.861.103,3 -0,18%

KumsLife'ta Temel Atıldı: Kayseri'nin Karma Yaşam Projesinde Yeni Adım

KumsLife Kooperatifi'nin zemin iyileştirmesi tamamlanan yapılarında temel atıldı. Proje 67 bin m2 alanda, 50 bin 860 m2 yeşil alanla ferah bir yaşam vaat ediyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 14:18
KumsLife'ta Temel Atıldı: Kayseri'nin Karma Yaşam Projesinde Yeni Adım

KumsLife'ta Temel Atıldı: Kayseri'nin Karma Yaşam Projesinde Yeni Adım

Tören ve Katılımcılar

KumsLife Kooperatifi’nin zemin iyileştirmesi tamamlanan yapılarında temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene, Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, Kayseri Mobilyacılar Odası ve Erciyes İhtisas Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri, KAYEMA Vakfı Yönetimi ile KumsLife Kooperatifi Yönetimi ve üyeleri katıldı.

Törende konuşan Ercan Sarıkaya, Mobilyakent’te 832 iş yeri, Avrupa’nın en büyük karma AVM’si Kumsmall ve diğer yatırımlara dikkat çekerek, KumsLife Kooperatifi’nin de aynı titizlikle en güzel şekilde tamamlanıp üyelere teslim edileceğini vurguladı.

Proje Alanı ve Yaşam Alanları

Dualar ve kurban kesilerek temeli atılan KumsLife Kooperatifi, Kumsmall Mobilya AVM’nin hemen yanında 67 bin m2lik alanda inşa ediliyor. Bu alanın yalnızca 17 bin m2lik bölümünde inşaat yapılacak; geri kalan 50 bin 860 m2 ise yeşil alan, çocuk oyun ve spor alanları, yürüyüş yolları ve sosyal yaşam alanları olarak düzenlenecek. Proje, site sakinlerine ferah ve konforlu bir yaşam sunmayı hedefliyor.

KUMSLİFE KOOPERATİFİ’NİN ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ TAMAMLANAN YAPILARINDA TEMEL ATILMASI NEDENİYLE BİR...

KUMSLİFE KOOPERATİFİ’NİN ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ TAMAMLANAN YAPILARINDA TEMEL ATILMASI NEDENİYLE BİR TÖREN YAPILDI. TÖRENDE KONUŞAN KAYSERİ MOBİLYACILAR ODASI VE KUMSMALL AVM YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERCAN SARIKAYA, BUGÜNE KADAR ATILAN TEMELLERİN TAMAMLANDIĞI GİBİ KUMSLİFE KOOPERATİFİ’NİN DE EN GÜZEL ŞEKİLDE TAMAMLANACAĞINI BELİRTTİ.

KUMSLİFE KOOPERATİFİ’NİN ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ TAMAMLANAN YAPILARINDA TEMEL ATILMASI NEDENİYLE BİR...

İLGİLİ HABERLER

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Korucu Davut Kısak: Gaziliğim verilmedi, kapılar yüzüme kapandı
2
Adıyaman Kahta'da Uyuşturucu Ticaretinden 25 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan B.B. Yakalandı
3
Erzurum-Tekman: Palandöken Geçidinde Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı
4
Posof’ta Kar Yağışı Etkili Oldu — Ulaşımda Aksamalar
5
Sinop'ta Jandarma'yı Tanıma Ziyareti: Özel Eğitim Lisesi Öğrencileri Ağırlandı
6
Özer’den Bahçeli’ye ziyaret: "Kutuplaşmayı geride bırakıp kucaklaşma zamanı"
7
Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama