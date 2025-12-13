KumsLife'ta Temel Atıldı: Kayseri'nin Karma Yaşam Projesinde Yeni Adım

Tören ve Katılımcılar

KumsLife Kooperatifi’nin zemin iyileştirmesi tamamlanan yapılarında temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene, Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, Kayseri Mobilyacılar Odası ve Erciyes İhtisas Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri, KAYEMA Vakfı Yönetimi ile KumsLife Kooperatifi Yönetimi ve üyeleri katıldı.

Törende konuşan Ercan Sarıkaya, Mobilyakent’te 832 iş yeri, Avrupa’nın en büyük karma AVM’si Kumsmall ve diğer yatırımlara dikkat çekerek, KumsLife Kooperatifi’nin de aynı titizlikle en güzel şekilde tamamlanıp üyelere teslim edileceğini vurguladı.

Proje Alanı ve Yaşam Alanları

Dualar ve kurban kesilerek temeli atılan KumsLife Kooperatifi, Kumsmall Mobilya AVM’nin hemen yanında 67 bin m2lik alanda inşa ediliyor. Bu alanın yalnızca 17 bin m2lik bölümünde inşaat yapılacak; geri kalan 50 bin 860 m2 ise yeşil alan, çocuk oyun ve spor alanları, yürüyüş yolları ve sosyal yaşam alanları olarak düzenlenecek. Proje, site sakinlerine ferah ve konforlu bir yaşam sunmayı hedefliyor.

KUMSLİFE KOOPERATİFİ’NİN ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ TAMAMLANAN YAPILARINDA TEMEL ATILMASI NEDENİYLE BİR TÖREN YAPILDI. TÖRENDE KONUŞAN KAYSERİ MOBİLYACILAR ODASI VE KUMSMALL AVM YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERCAN SARIKAYA, BUGÜNE KADAR ATILAN TEMELLERİN TAMAMLANDIĞI GİBİ KUMSLİFE KOOPERATİFİ’NİN DE EN GÜZEL ŞEKİLDE TAMAMLANACAĞINI BELİRTTİ.