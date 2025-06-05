Kurban Bayramı'nda İzmir-Ankara Kara Yolunda Trafik Yoğunluğu

İzmir-Ankara Kara Yolunda Yoğun Trafik

İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğun bir trafik akışı gözlemleniyor. İlgili bölgelerde dün başlayan trafik hareketliliği, bugün de devam ediyor.

Uzun Araç Kuyrukları Oluştu

Ege ve İç Anadolu bölgelerine seyahat eden çok sayıda araç, yollar boyunca uzun kuyruklar oluşturdu. Bu durum, sürücülerin ve yolcuların sabırlı olmalarını gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

Polis ve Jandarma Ekiplerinin Önlemleri

Trafikteki güvenliği artırmak amacıyla, polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılar yaptı. Kurban Bayramı tatilinin tadını çıkaran vatandaşların güvenli bir yolculuk yapabilmesi için yapılan bu denetimler kritik önem taşıyor.

İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu oluştu.

İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu oluştu.