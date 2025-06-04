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Kurban Bayramı'nda İzmir-Ankara Kara Yolunda Yoğunluk Artıyor

Kurban Bayramı tatili sebebiyle İzmir-Ankara kara yolunda yoğunluk baş göstermeye başladı. Trafik akışını sağlamak için denetimler artırıldı.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 20:50
Kurban Bayramı'nda İzmir-Ankara Kara Yolunda Yoğunluk Artıyor

İzmir-Ankara Yolu'nda Bayram Yoğunluğu Başladı

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İzmir-Ankara kara yolunun Manisa güzergahında trafik yoğunluğu gözlemleniyor. Bayram tatilinde memleketlerine veya turistik noktalara gitmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla birlikte, özellikle öğle saatlerinde Turgutlu'ya İzmir yönünden gelen araç sayısında belirgin bir artış yaşandı.

Trafik Denetimleri Arttı

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu İzmir-Ankara güzergahında trafik akışının aksamaması için polis, jandarma ve Karayolları ekipleri bölgede denetimlerini artırdı. Olası kazaların önüne geçebilmek amacıyla bazı noktalarda uygulama noktaları oluşturulurken, sürücülere emniyet kemeri takmaları, hız ve hatalı sollama gibi konularda uyarılarda bulunulmakta.

Denetimler Bayram Süresince Devam Edecek

Bayram süresince kara yolundaki trafik denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. Sürücülerden güvenli bir yolculuk için dikkatli olmaları ve kurallara uymaları istendi.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İzmir-Ankara kara yolunun Manisa güzergahında trafik yoğunluğu...

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İzmir-Ankara kara yolunun Manisa güzergahında trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İzmir-Ankara kara yolunun Manisa güzergahında trafik yoğunluğu...

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İzmir-Ankara kara yolunun Manisa güzergahında trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

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