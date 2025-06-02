Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Denetimleri Sıkı

Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Denetimlerine Önem Veriliyor

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dallı, Kurban Bayramı'na günler kala hayvanların sağlıklı bir şekilde satış yerlerine ulaştırılmaları adına veteriner yol denetim ve kontrol istasyonlarının 24 saat çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Türkiye genelinde hayvan hareketlerinin kontrolü için kritik öneme sahip olan bu istasyonlar, bayram öncesi yoğunlaşan sevkiyatlar sebebiyle ekstra dikkatle denetleniyor. AA muhabiri, Ankara'daki Elmadağ Veteriner Yol Denetim ve Kontrol İstasyonu'nda yapılan çalışmaları inceledi.

Hayvan Sağlık Durumu ve Araç Kontrolleri

İstasyonlarda, hayvanların genel sağlık durumları, sağlık raporları ve taşınan araçların uygunluğu gibi pek çok detay kontrol ediliyor. Dallı, "Hastalıkların önüne geçmek için hayvan hareketlerinin kontrolü son derece önemli. Ülkemizde hayvan hastalıklarının kontrolünü sağlamak için Bakanlık olarak gayret gösteriyoruz." dedi.

Geçen yıl ağustosta faaliyete geçen Elmadağ istasyonu bugüne kadar toplam 1851 canlı hayvan taşıyan araca hizmet verdi. Dallı, 81 aracın mevzuata uygun hareket etmediğini ve bu sebeple yaklaşık 4 milyon 750 bin lira idari ceza kesildiğini belirtti.

24 Saat Süren Denetim

Ankara'daki Kurban Bayramı dönemi nedeniyle sabit denetim istasyonlarına ek olarak iki yeni istasyon daha kuruldu. Ülke genelinde halen 5 istasyon hizmet vermekte. Elmadağ'daki istasyon, yıl boyunca hayvan sevkiyatlarını denetleme görevi üstlenerek 43 ilin geçiş güzergahında bulunmaktadır.

Ankara il genelinde 9 pazarda büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışı yapılmakta. Dallı, vatandaşların alacakları kurbanlıklar için "Tarım Cebimde" uygulamasını kullanarak sorgulama yapmalarının önemine vurgu yaptı.

Kurban Bayramı'na günler kala veteriner yol denetim ve kontrol istasyonları hayvanların sağlıklı şekilde satış yerlerine ulaştırılmaları için 24 saat mesai yapıyor. Özellikle Kurban Bayramı öncesi yoğunlaşan sevkiyat nedeniyle yoğun çalışma gerçekleştirilen istasyonda, hayvanların genel sağlık durumlarından raporlarına, kimlik bilgilerinden taşınan araçların durumlarına kadar pek çok detay kontrol ediliyor.

Kurban Bayramı'na günler kala veteriner yol denetim ve kontrol istasyonları hayvanların sağlıklı şekilde satış yerlerine ulaştırılmaları için 24 saat mesai yapıyor. Özellikle Kurban Bayramı öncesi yoğunlaşan sevkiyat nedeniyle yoğun çalışma gerçekleştirilen istasyonda, hayvanların genel sağlık durumlarından raporlarına, kimlik bilgilerinden taşınan araçların durumlarına kadar pek çok detay kontrol ediliyor.