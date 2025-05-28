Kurban Bayramı Öncesi Market Denetimleri Sıklaştırıldı

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı'nda Fiyat Denetimlerini Artırdı

Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle marketlerde fiyat denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Bakanlık ekipleri, bayram öncesi bileşenleriyle sıklıkla karşılaşılan temel gıda ve ihtiyaç maddeleri üzerine odaklanarak, detaylı denetimler gerçekleştiriyor.

Ankara'daki Denetimlerin Detayları

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, şeker, tatlı ve kuruyemiş gibi bayramla özdeşleşmiş ürünleri denetlemek amacıyla başkente bağlı bir markette kapsamlı bir inceleme yaptı. Ekipler, ürünlerin etiket bilgilerini, birim ve stok fiyatlarını, fiyatın uygulamaya girdiği tarihi ve menşei gibi önemli detayları kontrol etti. Bunun yanı sıra, ürünlerin kasa ve raf fiyatları da karşılaştırılarak fiyat tutarsızlıkları incelendi.

Denetimlerin Amacı ve Cezai Müeyyideler

Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, denetimlerin fiyat etiketi ve haksız fiyat uygulamaları açısından gerçekleştirildiğini belirterek, "Kurban Bayramı'na yaklaşırken, tüketicilerin ekonomik haklarını korumak adına alışveriş merkezleri ve zincir marketler üzerinde yoğun denetimler yapıyoruz. Uygunsuzluk tespit edilen her bir ürün için idari yaptırım uygulanıyor. Örneğin, fiyat etiketindeki veya raf ve kasa fiyatlarındaki uygunsuzluk durumunda 3 bin 166 lira para cezası söz konusudur." dedi.

Şikayet Süreci ve Tüketici Bilgilendirmesi

Tan, temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde haksız fiyat şüphesi oluştuğu takdirde işletmelerden alış ve satış faturalarını talep ettiklerini vurguladı. Bu ürünlere yönelik uygunsuzlukların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirildiğini kaydetti. Ayrıca, tüketicilerin karşılaştıkları uygunsuzlukları Ticaret İl Müdürlükleri, CİMER ve Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulaması üzerinden iletebileceği bilgisini paylaştı. "Şikayetler sonrasında sahada hızlı bir şekilde denetim gerçekleştirebiliyoruz," şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde marketlere yönelik fiyat denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık ekipleri, bu kapsamda başkentte bir markette denetim gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde marketlere yönelik fiyat denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık ekipleri, bu kapsamda başkentte bir markette denetim gerçekleştirdi.