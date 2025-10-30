Küresel Sumud Filosu Aktivistleri İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde: Gazze İçin Tanıklıklar

"Nehirden Denize, Denizden Gazze'ye: Özgür Filistin" paneli İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Filistin İnisiyatifi iş birliğiyle düzenlenen panel, "Nehirden Denize, Denizden Gazze'ye: Özgür Filistin" başlığıyla Ahi Çelebi Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, Küresel Sumud Filosu Türkiye Koordinatörü Dr. Hüseyin Durmaz moderatörlüğünde yapıldı ve filonun aktivistleri yaşadıkları tanıklıkları üniversiteli gençlerle paylaştı.

Ersin Çelik: Sumud, dünya vicdanının başvurduğu yöntem

Gazeteci yazar Ersin Çelik, yolculukta yaşadıklarını gençlerle paylaşmanın kendisi için büyük önem taşıdığını belirtti. Çelik, Türkiye'de Filistin ve Gazze bilincinin 7 Ekim 2023'ten önce de var olduğunu, ancak dünya kamuoyunun meselenin ciddiyetini bu tarihten sonra fark ettiğini söyledi.

Çelik, harekete katılma amacını ablukanın kırılması ve Gazze'deki soykırımın duyurulması olarak özetleyerek şu değerlendirmeyi paylaştı: "Devletlerin, dünyaya nizam vermesi gereken kurumların, hukuk mercilerinin adeta felç olmuş gibi hiçbir şekilde bir..."

"Sumud, dünya vicdanının mecbur kaldığı son yöntemdir. Sumud Filosu'nu organize eden, düzenleyen Gazze'nin ta kendisidir. Devletlerin, dünyaya nizam vermesi gereken kurumların, hukuk mercilerinin adeta felç olmuş gibi hiçbir şekilde bir refleks göstermemesi karşısında insanlık harekete geçti. Hem bir gazete gazeteci hem de çok sayıda sivil organizasyonun içerisinde yer alan biri olarak, Sumud Filosu'nun çok ama çok zor, meşakkatli bir süreç olduğuna şahitlik ettim."

Çelik, filonun esas amacının Gazze'de yaşananları tüm dünyaya göstermek olduğunu ve bu hedefi gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Av. Gülden Sönmez: Aktivizm, "eylemlilik"tir

Avukat Gülden Sönmez, aktivizmin Türkçe karşılığını "eylemlilik" olarak tanımladı ve bir insanın eylemlilik olmadan düşünülemeyeceğini ifade etti. Sönmez, Gazze'de yaşanan olayların dünyanın gözü önünde gerçekleştiğini, canlı yayınlarla izlendiğini belirtti.

"Bütün bu olan bitenler karşısında öyle gerisin geriye itilmeyi kabullenmek istemiyoruz. Olan bitene karşı dünyada bir figüran gibi yaşamak yerine aktör olarak düşüncelerimizi, inancımızı, doğru bulduğumuz şeyleri hayata geçirmek istiyoruz. Sumud Filosu, gerçekten son dönemlerin en başarılı aktivizm hareketi olarak yorumlanıyor. Ablukayı kırma fikri ya da denizden koridor açma fikri merkezinde insani yardımın geçişi olsa da aslında bir hukuksuzluğu sonlandırma fikridir. Gazze'nin onurlu yaşam hakkı var. Oradaki insanların kimseden yardım beklemeden onurlu yaşam hakkı var."

Sena Polat: Onur ve direnişin tanıklığı

Aktivist Sena Polat, son iki yılını Gazzeli gazetecilerle çalışarak geçirdiğini ve yaşanan şiddeti yakından gözlemlediğini anlattı. Polat, İsrail'in ilk ateşkesinde 250 kişi öldüğünü, bu kişilerden birinin kendisine çok yakın bir arkadaş olduğunu söyledi ve yaşanan şiddeti içselleştirdiklerini belirtti.

"Bizim Gazzelilere yapacağımız herhangi bir eylemi onlara yardım için değil de kendimizle Allah arasında bir sorumluluk olarak görmemiz gerekiyor. Gazzelilerin İsraillilerden farkı nedir diye kendime sorduğumda iki şey görüyorum, onur ve direnç. Gazze halkı hem yaşamayı çok seviyor hem de aynı zamanda ölümden de korkmuyorlar. Bu ikisinin bir araya gelmesi herkese nasip olan bir şey değil. İsrail tarafına baktığımızda ölmekten ya da zarar görmekten çok korkan bir halk görüyoruz. O yüzden Gazze halkının kolay kolay yenilmesi mümkün değil. Ama bu durum bizim üzerimizden sorumluluğu kesinlikle atmıyor."

Muhammet Fatih Sinan: Evrensel bir uyanış ve direnç

Aktivist Muhammet Fatih Sinan, insanlık adına bir şeyler yapma çabasıyla filoya katıldığını belirtti. Sinan, yaşananların dünya genelinde bir uyanış, diriliş ve direniş yarattığını söyleyerek şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Dünyada bir uyanış oldu, bir diriliş oldu, aynı zamanda bir direniş oldu. Bundan sonra dünyanın her tarafında dili, dini, inancı, ne olursa olsun siyonizm karşıtı olmak artık bir değer. Sadece Filistin destekçisi olmak değil, siyonizm karşıtı olmak bir değer."

Sinan, dünyanın 7 Ekim 2023 öncesi ve sonrası olarak ayrışacağına inandığını ve vicdan sahibi insanların İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı durabildiğini ekledi.

Belgesel gösterimi ve sergi

Panel kapsamında Küresel Sumud Filosu'nun hikayesini anlatan bir belgesel gösterildi. Etkinliğin açılış konuşmalarını İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek yaptı. Ayrıca Çini sanatçısı Gülizar Çevik'in eserlerinden oluşan bir serginin açılışı gerçekleştirildi.

Panel, katılımcıların tanıklıkları, belgesel ve sanat sergisiyle Gazze konusunu hem gündemde tutmayı hem de bilinç oluşturmayı amaçladı.

