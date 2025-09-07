Küresel Sumud Filosu: Ayşenur Ezgi Eygi için sorumluların cezalandırılmasını istedi

Küresel Sumud Filosu, Ayşenur Ezgi Eygi için sosyal medyada çağrı yaptı

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in öldürdüğü Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için ABD merkezli Instagram platformunda bir mesaj paylaştı. Filonun paylaşımında, Eygi'nin katledilmesinin sorumlularının hesap vermesi talep edildi.

Filonun paylaşımında yer alan ifadeler

Paylaşımda, "Bugün tam bir yıl önce, Ayşenur, Filistin özgürlüğü için barışçıl bir şekilde mücadele ederken Batı Şeria'da İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından öldürüldü." ifadelerine yer verildi. Kuruluş, Eygi'nin eşi Hamid Ali ve kız kardeşi Özgen Eygi Bennet'in görüntülü mesajını da paylaştı ve "Ayşenur ve yüz binlerce Filistinli ve müttefiki, onlarca yıldır İsrail hükümeti ve işgali tarafından öldürüldü ve bunu tamamen cezasız bir şekilde yaptılar." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımda ayrıca Filistin'in güvenlik ve özgürlüğü ile insanlığın güvenlik ve özgürlüğünün birbirine bağlı olduğu vurgulandı ve Eygi'nin Filistinliler için aldığı inisiyatif övgüyle anıldı. Filonun mesajında, "Bugün Ayşenur'u anıyoruz. Yüreği, kararlılığı ve cesareti, bugün ve her zaman yelkenlerimizdeki rüzgardır. Filistin için yelken açarken o bizimle." ifadeleri yer aldı.

Olayın ayrıntıları

6 Eylül 2024'te, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında İsrail askerleri göstericilere ateş açtı. Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralandı ve hayatını kaybetti.

Küresel Sumud Filosu'nun hareketi

44'ten fazla ülkenin desteğiyle kurulan uluslararası sivil yardım filosu, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı. Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de toplamda 300 ton yardım malzemesi taşıyan tekneler filoya katılmak üzere açıldı.

Sumud kavramının önemi

Arapça'da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967 Altı Gün Savaşı'ndan sonra Filistin halkı arasında baskıya ve direnişe işaret eden bir kavram haline geldi. Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün korunması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumlar inşa etme yollarını simgeliyor; zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri bu kavramı tasvir etmek için sıkça kullanılıyor.