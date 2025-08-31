Küresel Sumud Filosu Barselona'dan Gazze'ye: İsrail Ablukasını Kırma Girişimi

Küresel Sumud Filosu Barselona'dan Gazze'ye Yelken Açtı

44'ten fazla ülke tarafından desteklenen Küresel Sumud Filosu, barışçıl ve insani bir yardım misyonuyla İspanya'nın Barselona Limanından Gazze'ye doğru yola çıktı. Filonun planlanan rotası kapsamında tekneler sırasıyla İtalya, Yunanistan ve Tunus açıklarından Akdeniz'e açılacak.

20 kadar tekne ve 300'den fazla kişi taşıyan filoda aktivistler, sanatçılar, politikacılar, doktorlar ve gazeteciler yer alıyor. Barselona kenti, Gazze'deki durumu gerekçe göstererek İsrail ile tüm kurumsal ilişkilerini kesmiş ve filonun ilk hareket noktası olmuştur.

Katılımcılar

Teknelerde uluslararası tanınan isimler bulunuyor: Greta Thunberg, Liam Cunningham, Eduardo Fernandez ve eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau filoda yer alan isimlerden bazıları.

Thunberg'in Açıklamaları

Greta Thunberg Barselona Limanı'ndaki basın toplantısında şunları söyledi: "Gazze, baskının, soykırımın ve etnik temizliğin açık bir örneğidir. İsrail öldürüyor ve tüm dünya bu soykırımı canlı izliyoruz. İnsanların telefonlarından canlı yayında soykırımı izlerken hayatlarına devam etmelerini ve hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmalarını görmekten dehşete düşüyorum. İsrail, Filistin halkını yok etmek istiyor. İsrail'in bu yaptığı, insanları harekete geçmeye, koltuklarından kalkıp örgütlenmeye teşvik etmezse, ne teşvik eder bilmiyorum."

Thunberg, "Herkesin Filistin için bir şey yapması gerektiğini" vurguladı ve "sessiz kalıp, suç ortağı olan hükümetlerinin de İsrail kadar suçlu olduğunu" belirtti. "Gazze'ye ulaşmak, insani yardım koridorunun açılmasını sağlamak için her türlü yol denenmeli." diyen Thunberg, filonun İsrail ordusu tarafından durdurulması olasılığına ilişkin soruya da, "B planımız açık. Geri dönüp tekrar başlamak. Bu temiz bir misyon, insani bir misyon." diye yanıt verdi.

Thunberg ayrıca, "Gazze hakkında söyleyebileceğimiz yeni bir şey yok. Ancak her geçen gün daha fazla insan uyanıyor ve İsrail'in işlediği kitlesel katliam ve soykırımın farkına varıyor. Bugünün haberi bu filonun hareket etmesi değil. Dünyanın nasıl sessiz kalabildiği ve politikacıların Filistinlilere nasıl ihanet edip onları nasıl yüzüstü bırakabildiğidir." ifadelerini kullandı.

Diğer Katılımcıların Mesajları

Eduardo Fernandez misyonu şöyle nitelendirdi: "İstesek de istemesek de Gazze hepimizi yansıtan bir ayna. Kendinizi burada konumlandırmamak imkansız. Gazze'ye doğru yola çıkan her tekne insan onurunun bir haykırışı. Bu misyon bir tehdit değil, vahşete karşı bir insanlık eylemi. Sessiz kalmak suç ortaklığıdır. Ve sessizlik, bombalar kadar öldürücüdür."

Liam Cunningham ise paylaştığı görüntü ve sesler üzerinden şu çağrıyı yaptı: "Uluslararası toplum, hükümetler İsrail'e yaptırım uygulayarak bu soykırımı durdurmalı. Şu ana kadar olanlar, sessizlik, eylemsizlik dünyanın başarısızlığının ve tarihte utanç verici bir dönemin göstergesidir."

Ada Colau da "Uluslararası sivil sosyal seferberlik, hareket etmeye cesaret edemeyen korkak kurumları pozisyon almaya zorladı. İsrail çocukları, insanlığı, uluslararası hukuku öldürüyor. Gazze yalnız değildir." dedi.

Barışçıl ve İnsani Misyon Vurgusu

Basın toplantısına katılan aktivistler Yasemin Acar, Thiago Avila, Saif Abukeshek misyonun tamamen barışçıl ve insancıl olduğunu vurguladılar. Aktivistler, uluslararası toplumun İsrail'e yönelik suç ortaklığı ve korkaklığına dikkat çekerek bu insani yardım misyonunun elzem olduğunu belirttiler:

"Bu bir dayanışma misyonudur. Neden hükümetler harekete geçmiyor? Neden insani yardım koridoru açılmıyor? İsrail'e karşı hemen yaptırım uygulanmalı. Filistin'de etnik temizlik 23 ay önce başlamadı, 1948'den bu yana İsrail etnik temizlik yapıyor. Uluslararası sivil seferberlik her zaman Filistinlilerin yanında olacaktır."

Etkinlik ve Destek

Teknelerin Barselona'dan uğurlanmasına çok sayıda kişi ve sivil toplum kuruluşu katıldı. Uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte yüzlerce kişi Filistin bayrakları salladı ve "Özgür Filistin", "İsrail'e boykot" sloganları attı.

Sumud Kavramı

Sumud Arapça'da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına gelir. 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüşmüştür. Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etme yollarını ifade eder. Filistin'le ilgili sanatsal etkinliklerde zeytin ağacı ve köylü hamile kadın sembolleri bu kavramı tasvir etmek için sıkça kullanılır.

