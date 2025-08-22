Küresel Sumud Filosu Gazze'ye İnsani Yardım İçin 31 Ağustos'ta Yola Çıkıyor

FIRAT TAŞDEMİR

Küresel Sumud Filosu, Özgürlük Filosu, Küresel Gazze Hareketi, Sumud Konvoyu ve Malezya Sumud Nusantara kuruluşlarının birleşimiyle kurulan girişim, onlarca gemiyle Gazze'ye gıda ve insani yardım ulaştırmak için hazırlıklarını tamamlamak üzere.

Filoya, yaklaşık 50 ülkeden destek veren binlerce aktivist katılıyor. Girişim, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak amacıyla 31 Ağustos'ta İspanya'dan ve 4 Eylül'de Tunus'tan hareket etmeyi planlıyor.

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Üyesi Ramazan Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'nin 2007'den bu yana İsrail ablukası altında olduğunu hatırlattı. Tunç, Ekim 2023'ten sonra abluka ve şiddetin arttığını belirterek, Birleşmiş Milletler gibi kurumların yetersiz kaldığını ve bu yüzden sivil hareketlerin devreye girdiğini vurguladı.

İnsani Yardımların Kesintisiz Ulaşması İçin Sivil Bir Girişim

Tunç, filonun kuruluş amacını şu sözlerle anlattı: 'Sivil, barışçıl ve şiddetsiz bir eylem ile dünya kamuoyunun desteğini alarak ablukayı kırmak ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşmasını sağlamak amacıyla bir araya geldik.' Tunç, hareketin devlet veya uluslararası kuruluş desteği olmadan tamamen sivil toplum girişimi olduğunu ekledi.

Hazırlık sürecine yoğun başvuru olduğunu belirten Tunç, 'Her ülkenin delegasyonu kendi katılımcılarını, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, milletvekilleri, kanaat önderleri ve aktivistlerden seçiyor. Akreditasyon işlemi böyle tamamlanıyor.' ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve aktivistlerin filoya büyük bir teveccüh gösterdiğini belirten Tunç, filonun onlarca gemiyle yola çıkacağını ve Türkiye Delegasyonunun güçlü bir temsiliyetle katılacağını söyledi.

Hazırlıklarda Son Aşama

Tunç, milletvekili, yazar ve sanatçılar dahil pek çok ismin filoya katılmak için irtibata geçtiğini aktardı: 'Filo hazırlıklarında son aşamaya geldik. Gemiye binecek aktivistler ve yedek isimler belirlendi. Gemideki pozisyonlar ve iş dağılımı kendilerine tevdi edildi. Gemilerin teknik bakımı ve dizayn süreci elverişli hale getiriliyor.'

İsrail'in olası müdahalesine ilişkin olarak Tunç, uluslararası hukuk çerçevesinde direnç göstereceklerini belirtti ve hedeflerini şöyle özetledi: 'İlk hedefimiz, gemileri Gazze'ye ulaştırmak. Ulaştıktan sonra gemilerimizi Gazze halkına hediye edeceğiz.'

Tunç, filonun yola çıkmasının ardından toplumun tüm kesimlerinden destek beklediklerini kaydetti.

Özgürlük Filosu, Küresel Gazze Hareketi, Sumud Konvoyu ve Malezya Sumud Nusantara kuruluşlarının birleşimiyle oluşan "Küresel Sumud Filosu", onlarca gemiyle Gazze'ye gıda ve insani yardım götürmek için hazırlıkları büyük oranda tamamladı. Yaklaşık 50 ülkeden Filistin'e destek veren binlerce aktivistin katılımıyla oluşan filo, Gazze'deki İsrail ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan, 4 Eylül'de ise Tunus'tan hareket etmeyi planlıyor. Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Üyesi Ramazan Tunç (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.