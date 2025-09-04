DOLAR
Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Ulaşma Kararlılığını Sürdürüyor

Küresel Sumud Filosu aktivistleri, Barselona'dan hareket ederek Gazze'ye yardım ulaştırmak için kararlı deniz yolculuğunu sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 11:07
Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Ulaşma Kararlılığını Sürdürüyor

Küresel Sumud Filosu Gazze'ye doğru kararlılıkla ilerliyor

Küresel Sumud Filosu, 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukaı kırmak için denizde zorlu ama kararlı bir yolculuk sürdürüyor. Filoya bağlı tekneler, İspanya'nın Barselona Limanı'ndan hareket etti.

David Olsen: "21. yüzyıl Holokost'u"

Filoda yer alan ABD'li aktivist David Olsen, Gazze'de gördükleri vahşet karşısındaki dehşetini paylaştı. Olsen, "2 milyondan fazla insanın İsrail tarafından tuzağa düşürülmesi ve aç bırakılmasını izliyoruz" dedi ve uluslararası hükümetlerin İsrail'e silah ve destek sağlamasını eleştirdi.

Alaska'da balıkçılıkla uğraşan Olsen, yardım ulaştırmak istenen binlerce tırın limanda bekletildiğini, yiyeceklerin çürüdüğünü belirtti. Olsen, "21. yüzyıl Holokost'u diyebileceğimiz zayıflamış ve aç çocukların görsellerini görüyoruz. Ülkemin hükümeti (ABD), İsrail ile tüm ticaret ve silah transferlerini sonlandırmalı." ifadelerini kullandı.

Olsen, teknelerin çoğunun yelkenli olduğunu, rüzgarla mücadele edebildiklerini ve filonun gerçek bir "tekne destanı" yazdığını söyledi. Ayrıca, Gazze'de mahsur kalan ABD vatandaşı Filistinliler konusunda endişeli olduğunu belirterek, bu kişilerin en yakın ABD büyükelçiliğine başvurmaları gerektiğini; bunun da Tel Aviv'de olduğunu vurguladı.

Doris Do Block: "Sonuna kadar gideceğiz"

52 yaşındaki iki çocuk annesi Belçikalı sağlık görevlisi Doris Do Block, girişimin "devasa" bir çaba olduğunu ve bunun bir "eğlence gezisi" olmadığını söyledi. Do Block, "Gazze'ye varana kadar hazırız, motive olmuş haldeyiz ve hep birlikte başaracağız. Sonuna kadar gideceğiz. Hiç ama hiç vazgeçmeyeceğiz. (Hükümetler) Gazze’deki soykırıma ortak olmayı kesinlikle bırakmalılar." dedi.

Do Block, hükümetleri İsrail ile suç ortaklığını sonlandırmaya çağırırken, filonun Gazze halkının kalbine dokunmayı amaçladığını belirtti.

Filonun hareketi ve Sumud kavramı

Uluslararası sivil yardım filosu, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı. Aynı gün, İtalya'nın Cenova kentinden 300 ton yardım malzemesi taşıyan bazı tekneler de Akdeniz'e açıldı ve filoya katıldı.

Arapça'da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı sonrası Filistin halkı arasında baskı ve direnişi tanımlayan bir kavram haline geldi. Sumud; Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürünü yaşatması, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumlar inşa etme çabalarını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadının imgeleri bu kavramla sıkça ilişkilendiriliyor.

Filodaki aktivistler, üzerinde Filistin bayrakları bulunan teknelerde günlük yaşamlarını deniz üstünde sürdürürken, diğer teknelerle telsiz aracılığıyla iletişim kuruyorlar. Aktivistler, hükümetlerin adım atmaması durumunda halkın eylemlerinin belirleyici olacağını vurguluyor.

