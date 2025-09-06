Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Yola Çıkıyor: Ablukayı Kırma ve İnsani Yardım Mesajı

Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Yola Çıkıyor

MEHMET AKİF TURAN - Tunus'tan yola çıkmaya hazırlanan Küresel Sumud Filosu'na dünyanın birçok ülkesinden gelen katılımcılar, Gazze'ye insani yardım ulaştırarak ablukayı kırmayı ve uluslararası topluma mesaj vermeyi amaçladıklarını belirtti. Filonun 7 Eylül Pazar günü Tunus'tan hareket etmesi bekleniyor.

Katılımcılar: İnsanlığın ortak vicdanı için yola çıktık

Girişimin sadece yardım seferi olmadığını vurgulayan katılımcılar, bu girişimin aynı zamanda dünyaya verilen güçlü siyasi bir mesaj olduğunu söyledi. Filoya katılacak milletvekilleri ve sivil toplum temsilcileri AA muhabirine konuştu.

Soykırımı durdurmak için yola çıkıyoruz

Yusuf Acisa (Cezayir Milletvekili ve Cezayir Filistin’i Destekleme ve Gazze’yi Kurtarma Girişimi Başkan Yardımcısı) girişimin sembolik olmadığını belirterek, 'Biz sadece sembolik bir yolculuk yapmıyoruz. Bu kez Gazze’nin nefesini kesen insanlık dışı kuşatmayı kırmak için onlarca gemiyle somut bir adım atıyoruz. Amacımız, insani yardımın Gazze’ye ulaşmasını sağlayacak bir deniz koridoru açmak ve İsrail’in açlık üzerinden yürüttüğü savaş politikasını tarihe gömmektir.' dedi.

Acisa, İsrail’in politikalarını 'soykırım' olarak tanımlayıp '2006’dan bu yana süren bu abluka artık bir imha savaşı niteliği kazanmıştır' ifadelerini kullandı ve Arap halkları, Müslümanlar ve dünya genelinden özgür insanlarla birlikte İsrail’e 'dur' demek için bir araya geldiklerini ekledi.

'Gazze’ye taşıdığımız mesaj, insanlığın vicdanıdır'

Necmettin Çalışkan (Saadet Partisi Hatay Milletvekili) filonun amacını barışçıl bir mesaj olarak tanımladı: 'Bugün bütün vicdan sahibi insanlarla birlikte Gazze’ye gidiyoruz. Amacımız açlıktan ölümleri durdurmak, devletleri ve hükümetleri harekete geçirmek. Taşıdığımız insani yardım, Gazze’nin yalnızca bir saatlik ihtiyacını karşılayacak olabilir ama asıl hedef bu insanlık dışı kuşatmaya karşı güçlü bir ses çıkarmaktır.' Çalışkan, filonun varlığını 'insanlık adına kolektif bir iradenin göstergesi' olarak nitelendirdi.

'Bu zulme razı olmadığımızı göstermek için buradayız'

Mehmet Atmaca (Saadet Partisi Bursa Milletvekili) vicdanların susamadığını belirtti: 'Bu sivil girişim belki tek başına İsrail’in politikalarını değiştirmeye yetmeyebilir ancak uluslararası toplumun dikkatini çekerek devletleri sorumluluk almaya zorlayacaktır.' Atmaca, tehditlere rağmen katılımcıların kararlılığından dönmeyeceklerini ve bu birleşmenin İsrail politikalarına en güçlü mesajı vereceğini vurguladı.

'İnsanlığın cesaretinden korkan bir İsrail var'

Sema Silkin Ün (Gelecek Partisi Denizli Milletvekili) üçüncü kez katıldığı girişimde daha umutlu olduklarını söyledi: 'Tarihin en geniş katılımlı filosuyla yola çıkıyoruz. Biz burada sadece kendi adımıza değil, milyonların kalbini temsilen bulunuyoruz. İsrail’in en çok korktuğu şey, işte bu ortak vicdanın harekete geçmesidir.' Ün, farklı kültürlerden gelen katılımcıların filoya tarihi bir anlam kattığını belirtti.

Nicole Wessely (Avusturya delegasyonu) filonun amacını 'İsrail'in ablukasını kırmak, insani koridor oluşturmak ve Gazze'ye yardım ulaştırmak' olarak özetledi. Wessely, medyanın ve ülkelerin sessizliğini gündeme taşımanın hedeflendiğini söyledi ve sivil örgütlerin devreye girmek zorunda kalmasının büyük bir utanç olduğunu vurguladı.

Anne Wright aktivist olarak, girişimin 2008'den beri ablukayı kırmaya çalışan gemi hareketlerinin son aşaması olduğunu, yaklaşık 40 ya da 50 gemiden oluşan büyük bir filonun bulunduğunu söyledi ve 'İsrail'in sürdürdüğü soykırıma karşı çıkmak ve Gazze'deki Filistinlilerin açlık çekmesini durdurmak için dünyanın dört bir yanından gelen tüm insanları görmek harika' dedi. Wright, rakamlarla durumu özetleyerek '60 binden fazla kişi öldürüldü ve muhtemelen 100-200 bin kişi enkaz altında öldü' ifadelerini kullandı.

Osama Kiaziz (Pakistanlı doktor) üç hedeflerini şöyle sıraladı: 'Bu soykırımı durduracağız, inşallah bu ablukayı kıracağız ve insani koridoru açacağız. Gazze'ye gidiyoruz çünkü onlar için yapabileceğimiz en az şey budur.' Kiaziz, ülkesi adına 8 binden fazla tıp öğrencisini temsil ettiğini aktardı.

Nizameddin Ayık (Almanya delegasyonu doktoru) hükümetlerin başarısızlığına dikkat çekerek, 'Biz buradayız, çünkü hükümetler, devletler ve dünya başarısız oldu. Hepsi başarısız oldu. Bu nedenle böyle şeylerin gerekli olması insanlık için bir utanç' dedi ve İsrail politikalarını 'soykırım' olarak nitelendirmenin gerekçelerini paylaştı.

Muştak Ahmet Han (Pakistan'ın Cemaat-i İslami Partisi eski senatörü) filoyu 'tarihi bir insani yardım hareketi' olarak tanımlayıp hareketin barışçıl, yasal ve dayanışma temelli olduğunu belirtti. Ahmet Han, dünya hükümetlerinden bu insani hareketi desteklemelerini ve filonun güvenliğini garanti etmelerini talep etti.

Gelecek ve hedef

Katılımcılar, İsrail'in tehditlerine rağmen yola çıkmaya kararlı olduklarını, gerekirse tutuklanma, sınır dışı edilme veya müdahale gibi durumlara hazır olduklarını ifade etti. Filonun birincil hedefi insani koridor açmak, Gazze'ye yardım ulaştırmak ve ablukayı sona erdirmek olarak öne çıkıyor.