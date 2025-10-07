Küresel Sumud Filosu: İsrail'in Alıkoyduğu 7 İtalyan Aktivist Roma'ya Döndü

İsrail tarafından Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan son grup İtalyan aktivistlerden 7'si, dün gece Fiumicino Havalimanı'na ulaşarak ülkelerine döndü. Böylece filodaki 45 İtalyan aktivistin dönüşü, son 15 kişilik grubun gelmesiyle tamamlandı.

Geliş ve karşılama

İsrail’den ayrılan 15 kişilik son İtalyan grubunun üyeleri önce Yunanistan’ın başkenti Atina’ya ulaştı. Bu 15 kişiden 7’si, dün gece yerel saatle 22.30 (TSİ 23.30) civarında Aegean Havayolları seferiyle Atina’dan Roma’ya geldi.

Söz konusu 7 kişiyi, aralarında ailelerin de bulunduğu 100'ü aşkın Filistin destekçisi, ellerinde Filistin bayrakları ve tezahüratlarla Fiumicino Havalimanı’nın 1 numaralı terminalinin geliş katında coşkuyla karşıladı. Aileler ve destekçiler, yakınlarını beklerken sık sık "Filistin'e özgürlük", "Hepimiz antisiyonistiz", "Nehirden denize özgür Filistin", "İtalya hangi tarafta yer alacağını biliyor", "İntifada", "Meloni istifa" ve "Hükümet istifa" şeklinde slogan attı. 7 aktivistin terminalden çıktığı an büyük sevinç yaşandı.

Aktivistlerin ifadeleri

Tony La Piccirella AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sefer İsrail için daha büyük bir sorun olduk." dedi. La Piccirella, kendilerini İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in karşıladığını anlatarak, "200-300 kişiyi diz çöktürdüler, aynı sırada Ben Gvir de asistanıyla, telefonuyla kendi kısa videosunu çekmeye çalışıyordu. Bizi terörist ilan ediyordu ve cezaevinde çürüyüp gideceğimizi söylüyordu. 2 dakika sonra, imzalamazsanız 72 saat gözaltında tutulmanızı gerektiren yasalarının birçoğunu bile atlatarak bizden kurtulmak istedikleri apaçık ortadaydı." ifadelerini kullandı.

La Piccirella, bunun İsrail propagandası ile gerçeklik arasındaki uçurumu gösterdiğini belirterek, "Tasvir ettikleri gücün ne kadar kırılgan olduğunu anlıyorsun, çünkü o güç müttefik hükümetlerden geliyor. Bu yüzden müttefik hükümetlerin vatandaşları geldiğinde bize dokunamıyorlar. Yoksa fonları kesilir, büyük bir kriz çıkar. Bu yüzden oradan 500 kişi olarak geri dönmek büyük bir tatmin oldu." dedi.

La Piccirella kötü muameleye de işaret ederek, "Biz sudan yiyeceğe, tıbbi bakıma kadar her şeyden mahrum bırakıldık. İki arkadaşımız 3 gün insülin alamadı ve bu yüzden açlık grevine başladık, polisle işbirliğini kestik ve tansiyon çok yükseldi. Ta ki gardiyanları biraz daha sakin olanlarla değiştirip tüm haklarımızı garanti edene kadar. Biz bunu yapabiliyoruz çünkü beyaz Avrupalıyız. Filistinliler bunu göze alamazlar, böyle bir tavır gösterirlerse kurşuna dizilirler." Ayrıca İsveçli aktivist Greta Thunberg'e de kötü muamele edildiğini söyledi.

Marco Orefice ise teknelerinin ilk müdahale anının gecenin ilerleyen saatlerinde bekledikleri gibi geliştiğini belirterek, "Umudumuz Gazze’ye ulaşmaktı. Bazı tekneler sahile çok yaklaştı, karayı gördüler. Bombardımanlardan yükselen dumanları fark ettiler. Benim bulunduğum tekne Aurora ise biraz daha önce durduruldu." dedi. Orefice, daha sonra kendilerine işkence uygulandığını, uyumalarına izin verilmediğini ve Filistinlilere nasıl zalim ve insanlık dışı davranıldığını göstermek istediklerini anlattı. "Neyse ki milyonlarca insanın desteğini alma ayrıcalığına sahibiz; bu sayede güçlü kalabildik ve birbirimize tutunduk." ifadesini kullandı ve gerekirse yarın tekrar Gazze'ye gidebileceğini vurguladı.

Federica Frasca da İsrail’in kendilerini yasa dışı alıkoyduğu ilk andan itibaren psikolojik şiddete maruz kaldıklarını söyleyerek, "Filistinlilerin her gün yaşadıklarının küçük bir kısmını biz de yaşadık. Bunu anlatmak için buradayız ve olanları bir şekilde kınamak istiyoruz çünkü halen yasa dışı olduğuna inanıyoruz. Uluslararası sulardaydık ve çektiklerimiz gerçekten tarifsiz." dedi. Frasca, biraz yorgun olduklarını ama ülkelerine dönemeye mutlu olduklarını belirtti ve sonraki filoların ablukaı aşmasını umduklarını söyledi.

Giorgio Patti ise işkenceye varan kötü muameleye dikkat çekerek, "Koşullar gerçekten çok kötüydü. Her türlü psikolojik ve fiziksel işkenceye maruz kaldık; basit dayaklardan uykusuz bırakılmaya kadar. Gece gündüz üzerimize silahlar doğrultulmuştu. Ama buna rağmen devam ettik, eve döndük; önemli olan da bu." ifadelerini kullandı.

Önceki tahliyeler ve saldırı iddiası

Küresel Sumud Filosu'na katılan 4 İtalyan parlamenter 3 Ekim'de serbest bırakılmış ve Roma'ya dönmüştü. Parlamenterlerin ardından 26 İtalyan da 4 Ekim'de ülkeye dönmüştü.

İsrail ordusu, 1 Ekim'de Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na Akdeniz'in uluslararası sularında saldırdığını ve filodakileri "yasadışı şekilde alıkoyduğunu" iddia ediyor. Aktivistler ise bu alıkoymanın yasa dışı olduğunu vurguluyor.

Not: Haber, aktivistlerin ifadeleri ve filonun dönüş sürecine ilişkin açıklamalar çerçevesinde düzenlenmiştir. Özel isimler, tarihler ve sayısal veriler metinde korunmuştur.