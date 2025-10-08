Küresel Sumud Filosu'nda Aaron White: "Soykırımı Hep Birlikte Durdurabiliriz"

İstanbul Havalimanı'nda açıklama

Aaron White, İsrail'in uluslararası sularda düzenlediği saldırı sonucu alıkonulduğu için yaşadıkları hayal kırıklığını AA muhabirine anlattı. "Dürüstçe söylemek gerekirse biz aslında gerçekten Gazze'ye ulaşmak istemiştik. Halbuki insanlar bunun bir iyi niyet göstergesi olduğunu düşündü." dedi.

White, Gazze'ye doğru yelken açarak canlarını ortaya koyduklarını vurguladı ve "İsrail'in uluslararası sularda bizi engellemeye ve alıkoymaya hakkı yoktu." ifadelerini kullandı.

Aktivist, İsrail hakkında sert sözlerle konuştu: "İsrail, her şeye sahip olduğuna inanıyor. Kendilerinin Tanrı tarafından seçilmiş olduğuna inanıyorlar. Ben onların Tanrı'nın düşmanı olduğunu düşünüyorum."

Çağrı ve değerlendirme

White, İsrail'in İngiltere'nin sömürgeci politikalarının bir sonucu olduğunu belirterek, "Gazze'de çocuklar, gençler, kadınlar, insanlar hatta hayvanlar açlıktan ölüyor." diye konuştu.

"Aslında bilinçlendirmeyi artırmak haricinde bir şey başardığımızı düşünmüyorum." diyen White, "Soykırımı tek başına durduramam. Ama hep birlikte durdurabiliriz." ifadesini kullandı ve ekledi: "Eğer Filistin'in kalbindeki Siyonist makineyi durduramazsak, o zaman dünyanın hiçbir yerindeki mazlum insanları özgürleştiremeyeceğiz."

Çocukken Malcolm X'ten etkilendiğini söyleyen White, "Sonrasında dünyayı ve Filistin'i keşfettim. İnsanların Küresel Sumud Filosu'na destek vermeleri çok önemli." dedi.

Küresel Sumud Filosu hakkında

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkmıştı. Filo, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşırken İsrail ordusunun saldırısına uğradı.

İsrail kuvvetleri, filoya ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koydu ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.