Küresel Sumud Filosu'nda Aaron White: "Soykırımı Hep Birlikte Durdurabiliriz"

Küresel Sumud Filosu üyesi Aaron White, İsrail saldırısı sonrası Gazze'ye yardım çağrısı yaparak "soykırımı hep birlikte durdurabiliriz" dedi.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 00:08
Küresel Sumud Filosu'nda Aaron White: "Soykırımı Hep Birlikte Durdurabiliriz"

Küresel Sumud Filosu'nda Aaron White: "Soykırımı Hep Birlikte Durdurabiliriz"

İstanbul Havalimanı'nda açıklama

Aaron White, İsrail'in uluslararası sularda düzenlediği saldırı sonucu alıkonulduğu için yaşadıkları hayal kırıklığını AA muhabirine anlattı. "Dürüstçe söylemek gerekirse biz aslında gerçekten Gazze'ye ulaşmak istemiştik. Halbuki insanlar bunun bir iyi niyet göstergesi olduğunu düşündü." dedi.

White, Gazze'ye doğru yelken açarak canlarını ortaya koyduklarını vurguladı ve "İsrail'in uluslararası sularda bizi engellemeye ve alıkoymaya hakkı yoktu." ifadelerini kullandı.

Aktivist, İsrail hakkında sert sözlerle konuştu: "İsrail, her şeye sahip olduğuna inanıyor. Kendilerinin Tanrı tarafından seçilmiş olduğuna inanıyorlar. Ben onların Tanrı'nın düşmanı olduğunu düşünüyorum."

Çağrı ve değerlendirme

White, İsrail'in İngiltere'nin sömürgeci politikalarının bir sonucu olduğunu belirterek, "Gazze'de çocuklar, gençler, kadınlar, insanlar hatta hayvanlar açlıktan ölüyor." diye konuştu.

"Aslında bilinçlendirmeyi artırmak haricinde bir şey başardığımızı düşünmüyorum." diyen White, "Soykırımı tek başına durduramam. Ama hep birlikte durdurabiliriz." ifadesini kullandı ve ekledi: "Eğer Filistin'in kalbindeki Siyonist makineyi durduramazsak, o zaman dünyanın hiçbir yerindeki mazlum insanları özgürleştiremeyeceğiz."

Çocukken Malcolm X'ten etkilendiğini söyleyen White, "Sonrasında dünyayı ve Filistin'i keşfettim. İnsanların Küresel Sumud Filosu'na destek vermeleri çok önemli." dedi.

Küresel Sumud Filosu hakkında

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkmıştı. Filo, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşırken İsrail ordusunun saldırısına uğradı.

İsrail kuvvetleri, filoya ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koydu ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

DKMP 2025: 240 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 7-17 Ekim

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Madrid'de Restorasyon Sırasında Bina Çöktü: 2 Ölü, 10 Yaralı
2
ODTÜ'de 'Homeland: Sessizlik ve Yaşam Arasında' Filistin Sergisi Açıldı
3
Macron: Hamas'ın Trump'ın Gazze Ateşkes Planı 'Barış İçin Belirleyici Fırsat'
4
YÖK Başkanı Özvar'dan SDÜ'deki 'Gazze Köprüsü'ne Kutlama
5
Beylikdüzü'nde Kaldırıma Çarpan Otomobil: Aıman Zrık Hayatını Kaybetti
6
Kastamonu ve Çevresinde İsmail Heniyye İçin Protesto Yürüyüşleri Düzenlendi
7
Boko Haram'ın Gwoza Saldırısında 4 Asker Hayatını Kaybetti

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak

DKMP 2025: 240 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 7-17 Ekim

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı