Küresel Sumud Filosu Saldırısı: 24 Türk Vatandaşı İçin Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı sonrası uluslararası sularda alıkonulan 24 Türk vatandaşıyla ilgili soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 08:01
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 08:01
Küresel Sumud Filosu Saldırısında 24 Türk Vatandaşı İçin Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırının ardından, uluslararası sularda alıkonulan 24 Türk vatandaşı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılığın açıklamasında, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla hareket eden filoya İsrail donanması unsurları tarafından yapılan saldırı sonrası gerçekleşen alıkoyma olayı ile ilgili işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

Soruşturmanın kapsamı ve hukuki dayanak

Soruşturmanın, "Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler", Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve Türk Ceza Kanunu'nun 12 ve 13. maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi.

İncelenen suçlamalar arasında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "eziyet" yer alıyor.

Başsavcılığın açıklaması, olayla ilgili soruşturmanın hukuki çerçevesi ve suç unsurlarına ilişkin bilgilere vurgu yapıyor; soruşturma kapsamındaki işlemler ile ilgili gelişmelerin takip edileceği ifade edildi.

